Les sondages continuent de donner Emmanuel Macron vainqueur de la présidentielle mais l’écart prévu, déjà bien plus faible qu’en 2002 entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, se resserre encore.

A J-5 du second tour, Emmanuel Macron est toujours donné vainqueur de la présidentielle, avec 59% des voix contre 41% pour Marine Le Pen, selon un sondage réalisé par Kanter Sofres-OnePoint pour le Figaro et LCI publié ce mardi. L’écart s’est donc resserré entre le candidat d’En Marche et la candidate du FN, qui obtenaient respectivement la semaine dernière 61% et 39% des intentions de vote selon le même institut.

Emmanuel Macron peine à convaincre les électeurs de Fillon et Mélenchon



Principal enseignement de cette étude : Emmanuel Macron continue d’engranger des ralliements, à droite comme à gauche, mais obtient tout juste la moyenne auprès des électeurs déçus de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, 49% des électeurs de François Fillon devraient voter pour lui, c’est cinq points de plus que dans le sondage réalisé juste après le premier tour, souligne l’institut. Idem pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui devraient voter à 52% pour le candidat d’En Marche, soit deux points de plus que la semaine dernière.

Nicolas Dupont-Aignan rapporte peu à Marine Le Pen

En revanche, les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan semblent désapprouver le ralliement de Debout la France à Marine Le Pen : “Seuls 41% des électeurs de Dupont-Aignan ont l’intention de se reporter sur la candidate FN, tandis que 30% disent qu’ils voteront pour Macron, et 29% qu’ils voteront blanc, nul ou s’abstiendront”, selon le sondage.

Sondage réalisé en ligne du 28 au 30 avril auprès d’un échantillon de 1.539 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

Par M6info 2 mai 2017