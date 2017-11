Le Premier ministre tchadien, Albert Pahimi Padacké, est également arrivé dimanche à Dakar où sont attendus plus de 500 participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau, autorités politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d’organisations internationales, de la société civile et du secteur privé.

Lundi, un panel de haut niveau est prévu après la cérémonie d’ouverture de l’édition 2017 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

Le Forum de Dakar qui durera deux jours, a été lancé lors du sommet de l’Elysée de 2013, organisé par la France sur les problèmes de sécurité. Il rassemble annuellement depuis 2014, de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité.