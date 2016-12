Welcome! Log into your account

L’Institut Mandela, qui se veut un Think Tank de promotion d’égalité des chances, favorable à l’économie de marché, à la solidarité internationale et à l’unité africaine, a par ailleurs accordé des prix à plusieurs autres chefs d’Etat du continent, rapportent plusieurs journaux locaux.

– C’est une belle consécration pour le roi Mohammed VI. Le souverain marocain s’est vu attribuer le Prix Mandela de la paix pour l’année 2016 “pour sa contribution à l’édification d’une société de justice et de paix entre les hommes et les nations”, a fait savoir l’Institut Mandela, basée à Bordeaux, dans un communiqué.

