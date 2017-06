L'État est notamment accusé "de véhiculer l'idéologie d'Al-Qaïda et de Daech".

INTERNATIONAL – L’Égypte a annoncé ce lundi 5 juin avoir rompu ses liens diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir “le terrorisme”, après des mesures similaires adoptées par ses alliés du Golfe, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Le Caire et Doha ont des rapports extrêmement tendus depuis que l’armée égyptienne a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Le Qatar était l’un des principaux soutiens de Morsi et avait dénoncé son éviction par l’ex-chef de l’armée et actuel président Abdel Fattah al-Sissi. Le riche émirat gazier du Golfe a condamné à plusieurs reprises la répression lancée par le régime contre les pro-Morsi.

La Bourse de Doha a chuté de 8% à l’ouverture des transactions.

Etihad suspend ses vols vers et en provenance du Qatar

Le gouvernement du Caire a “décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec l’État du Qatar, qui insiste à adopter un comportement hostile vis-à-vis de l’Égypte”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères égyptien dans un communiqué, qui annonce la fermeture de ses frontières “aériennes et maritimes devant tous les moyens de transports qataris”.

Les Emirats, l’Arabie saoudite et Bahreïn ont aussi décidé de fermer “dans 24 heures” leur espace aérien et leurs frontières terrestres et maritimes avec le Qatar.

La compagnie aérienne Etihad des Emirats arabes unis a annoncé la suspension de tous ses vols vers et en provenance du Qatar. La mesure entrera en vigueur mardi matin “jusqu’à nouvel ordre”, précise la compagnie dans un communiqué.

Le Qatar, qui se targue de jouer un rôle régional et d’avoir été choisi pour organiser le Mondial-2022 de football, a également été exclu de la coalition militaire arabe qui combat des rebelles pro-iraniens au Yémen. Cette dernière mesure a été saluée par le gouvernement du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi qui a aussi rompu avec Doha. Il l’accuse de soutenir -malgré sa participation à la coalition arabe- ses adversaires, les rebelles Houthis.

Accusé “de véhiculer l’idéologie d’Al-Qaïda et de Daech”

Dans son communiqué, l’Égypte évoque “l’échec de toutes les tentatives pour dissuader (le Qatar) de soutenir les organisations terroristes”, y compris la confrérie islamiste des Frères musulmans, dont est issu Morsi. La confrérie, classée “organisation terroriste” par les autorités du Caire et plusieurs pays du golfe, nie avoir recours à la violence.

Le Caire accuse Doha “de véhiculer l’idéologie d’Al-Qaïda et de Daech (acronyme en arabe du groupe jihadiste Etat islamique) et de soutenir les opérations terroristes dans le Sinaï”. Dans son communiqué, l’Égypte accuse le Qatar “d’ingérence dans ses affaires internes”, mais aussi “d’abriter des dirigeants (des Frères musulmans) qui font l’objet de condamnations judiciaires pour des opérations terroristes”.

En réponse, le Qatar a accusé ses voisins du Golfe de chercher à le mettre sous tutelle et dénoncé comme “injustifiée” et “sans fondement” la rupture des relations diplomatiques. Exprimant “son profond regret et sa surprise”, le ministère qatari des Affaires étrangères a dénoncé “une campagne hostile, fondée sur des mensonges (…) témoignant d’une préméditation à nuire à l’État” du Qatar.

Le Qatar “entreprendra les mesures nécessaires pour mettre en échec les tentatives d’affecter sa population et son économie”, a-t-il précisé.

Par huffingtonpost.fr/