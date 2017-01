Welcome! Log into your account

Il aurait même multiplié les rencontres et les consultations dans ses milieux d’influence et auprès de la présidente, Park Geun-hye , elle-même visée par une procédure de destitution… pour corruption.

Et si en une décennie, le Sud-coréen s’est voulu “la voix de ceux qui n’ont pas voix au chapitre” et l’avocat “de ceux qui sont laissés pour compte ou sans défense”, son retour au pays s’annonce délicat. Il est, en effet, accusé par l’hebdomadaire Sisa-in de corruption.

