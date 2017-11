Le Maroc mettra sur orbite son premier satellite d’observation, dénommé « Mohammed VI-A ». Il s’agit de la première composante d’un système d’imagerie spatiale baptisée Pleiades et capable de fournir des clichés avec une résolution de 70 cm. Ce satellite, utilisé à des fins exclusivement civiles, doteront le Maroc d’images précises.

Ce système d’imagerie spatiale, piloté depuis le Royaume, jouera un rôle capital dans la mise en œuvre des stratégies nationales de développement socio-économique, notamment celles relatives au secteur agricole qui constitue l’un des principaux pôles de l’économie du Maroc et lui permettra de gérer au mieux ses ressources forestières et sylvo-pastorales.

L’entrée du Maroc dans l’ère du satellite lui offrira également des perspectives nouvelles dans le domaine de l’aménagement du territoire, à travers un contrôle efficace de l’habitat et des constructions, ainsi qu’un suivi plus serré des opérations d’éradication des bidonvilles.

Ainsi, le satellite Mohammed VI-A, qui fera du royaume un pionnier spatial continental, est de nature à raffermir les capacités des agences nationales chargés des travaux de cartographie et de topographique. Et aussi est un « œil marocain » sur la zone du littoral et les infrastructures et réseaux de transport.

