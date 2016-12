Welcome! Log into your account

L’antagonisme entre communautés hutu et nande est exacerbé depuis plus d’un an par une série d’attaques de villages adverses par des milices de chaque camp dans une zone couvrant les confins des territoires de Rutshuru, Lubero et Masisi, dans le centre du Nord-Kivu.

Les maï-maï Nyatura ont attaqué la localité de Bwalanda [à 80 km au nord de Goma, la capitale du Nord-Kivu] et ont tué treize personnes à la machette et par balle […] Toutes les victimes sont des Nande, a déclaré à l’AFP Alphonse Mahano, délégué du gouverneur du Nord-Kivu dans cette zone.

You are going to send email to