Le prestigieux prix du visionnaire en efficacité énergétique (Energy Efficency Visionary Award) a été attribué, le 8 mai à Washington, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en reconnaissance du leadership “visionnaire” et exceptionnel du souverain, en tant que porte-voix de ce sursaut planétaire en faveur du climat, de la sauvegarde de l’environnement, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

A cette occasion, Gil Quiniones, co-Président du Conseil d’administration de l’Alliance de l’Efficacité Energétique (ASE), initiatrice du Forum mondial sur l’efficacité énergétique, a souligné que le Maroc, qui a abrité la COP 22, se démarquait à travers sa démarche exemplaire et sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi. Grâce à ce leadership Royal, a-t-il poursuivi, le Maroc a été en mesure de mettre en place une stratégie globale qui a aujourd’hui permis une amélioration significative de l’efficacité énergétique dans le Royaume. Actuellement, le Maroc est sur la voie de la concrétisation des objectifs spécifiés dans l’Accord de Paris sur le climat.

Lalla Joumala Alaoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc aux Etats-Unis, a donné lecture du message du Souverain dans lequel le Roi a notamment souligné toute sa satisfaction pour cette distinction. ” Nous sommes honoré d’être cette année le récipiendaire de ce prestigieux Prix. Nous avons tenu à l’accepter pour témoigner du vif intérêt que nous portons à l’efficacité énergétique, dans le cadre de notre Vision du développement socio-économique, eu égard à son rôle en matière de renforcement des droits fondamentaux des citoyens, de protection de l’environnement, de préservation de la santé publique, de réduction de la dépendance énergétique et de rationalisation du budget de l’Etat “, avait Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son message.

Pour rappel, l’Alliance de l’Efficacité Energétique a été fondée en 1977. Elle est constituée essentiellement d’organisations et de corporations actives dans les domaines technologique, industriel, environnemental et énergétique, ayant pour objectif notamment de promouvoir aux Etats-Unis et à l’international l’efficacité et la sécurité énergétiques, et un environnement plus propre, dans les différents secteurs de l’économie.

B. KONE

AU PRESIDENT ELU DE FRANCE

Félicitations Royales

C’était à la faveur d’un entretien téléphonique, le mardi 9 mai. SM le Roi Mohammed VI a saisi cette occasion pour adresser à M. Emmanuel Macron, nouvellement élu Président de la République Française, ses chaleureuses félicitations. Une élection marquée par un ” large soutien ” à la vision de l’heureux élu pour “l’avenir ” de la République de France et le ” bien être’’ de l’ensemble de ses concitoyens.

M6 n’a pas manqué de relever le caractère singulier des relations qui lient les deux pays, Royaume de Maroc et France, dans l’ensemble des domaines, ainsi que la volonté partagée de consolider et d’enrichir leur ” partenariat d’exception “.

B. KONE