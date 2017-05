En visite politique et culturelle à Paris, en France, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu une rencontré mardi dernier à l’Elysée avec le Président français M. François Hollande. C’était au cours d’un déjeuner offert par le président français à la délégation royale en présence des membres des gouvernements, des amis du Maroc et de la France et des membres de la société civile, symbole des liens forts qui lient les deux pays.

Un déjeuner qui a permis aux deux Chefs d’Etat d’indiquer les relations personnelles d’estime et de respect réciproque, base du nouveau partenariat entre la France et le Royaume du Maroc dans les domaines de la sécurité, du développement durable, de la culture et de l’éducation.

Aussi, le Président François Hollande et Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont exprimé leur confiance dans la vitalité de ce partenariat exceptionnel qui dépasse le seul cadre politique. Un partenariat d’une portée stratégique pour les deux pays tant sur le plan bilatéral que du développement Euro-méditerranéen. Et africain.

Une occasion pour le Président français de féliciter le Roi Mohammed VI pour le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine avant de saluer les initiatives fortes du Maroc pour le développement du continent.

A son tour, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remercié le président François Hollande pour son engagement personnel en faveur de l’amitié franco-marocains avant de la rassurer du soutien du Maroc pour le renforcement et l’approfondissement des relations entre les deux pays.

