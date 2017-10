Les premiers dossiers concernant l’attentat mortel du président américain le 22 novembre 1963 ont été déclassifiés ce jeudi.

Donald Trump a fait publier jeudi la grande majorité des dossiers top secrets sur l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, à Dallas. Et si le président américain a décidé de repousser de six mois la divulgation de plus de 200 archives jugées trop «sensibles», historiens, journalistes et passionnés s’attellent déjà à défricher les 2891 dossiers dévoilés, soit plus de cinq millions de pages. Vendredi, de premières découvertes ont d’ores et déjà été révélées au grand jour. Le Figaro fait le point.

• Le FBI a prévenu la police de Dallas qu’une menace planait sur Oswald

Quelques jours après la mort de «JFK», une commission d’enquête, la commission Warren, conclut qu’il a été tué par l’ancien Marine tireur d’élite, Lee Harvey Oswald, ayant agi seul. Le 24 novembre, ce jeune manutentionnaire est assassiné à la sortie d’un interrogatoire avec la police, empêchant tout procès à son encontre. Son agresseur n’est autre que Jack Ruby, un gérant de boîte de nuit.

Un mémo écrit par le directeur du FBI de l’époque, Edgar Hoover, révèle que le Bureau fédéral avait averti la police de Dallas qu’une menace de mort planait sur Oswald. «La nuit dernière, notre antenne à Dallas a reçu un appel d’un homme, parlant d’une voix calme qui disait qu’il était membre d’un comité organisé pour tuer Oswald», décrit-il, le jour de la mort du tueur présumé de JFK.

«Nous avons immédiatement averti le chef de la police et il nous a assuré qu’Oswald bénéficierait d’une protection suffisante. Ce matin, nous avons de nouveau appelé le chef de la police pour l’avertir de la possibilité d’actions contre Oswald, et il nous a assuré à nouveau qu’une protection adéquate lui serait accordée. (…) Lire la suite sur Figaro.fr



