L’affaire de la “fausse écharpe” royale avait pris des allures d’affaire d’Etat. Le directeur du bureau de communication gouvernemental au Qatar, Cheikh Saif Ben Ahmad Ben Saif Al Thani, a déploré le photomontage dans lequel apparaîssait le Roi Mohammed VI portant une écharpe lors d’une visite à Doha, soulignant d’ailleurs qu’une enquête a été ouverte pour en connaître l’auteur.

Dans un communiqué, publié mardi, le Directeur du bureau de communication gouvernemental a affirmé que l’auteur de cet acte ” inacceptable “, qui est une tentative pour faire échouer la visite du Souverain au Qatar, n’atteindra pas son objectif, car une enquête a été déjà ouverte pour découvrir l’identité de celui qui cherche à porter atteinte aux symboles des États.

Il a déploré par la même occasion que, récemment, les trucages médiatiques dans certaines agences et sur les réseaux sociaux aient pris de l’ampleur.

Le responsable qatari a fait observer que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Qatar a été un succès à tous les niveaux et a contribué à l’approfondissement et au développement des relations fraternelles entre les deux pays.

La phrase ” Vous avez le monde et nous avons Tamim ” inscrite sur une écharpe tenue entre les mains du roi Mohammed VI et largement diffusée sur les réseaux sociaux avait fait le buzz faisant réagir le conseiller royal Yassir Zenagui qui a dénoncé un ” grotesque montage ” dans une déclaration au site Le360. Joint par Telquel.ma, le conseiller royal a de nouveau insisté sur son démenti, assurant qu’il avait accompagné le souverain tout au long de son voyage à Doha niant catégoriquement qu’une telle scène ait pu se produire.

B.Koné

COP23 en Allemagne :

Le Roi M6 représenté par la Princesse Lalla Hasnaa

La Princesse Lalla Hasnaa a représenté Sa majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’ouverture, le 15 novembre dernier, de la 23ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des nations Unies pour le Changement Climatiques (COP23) à Bonn, en République Fédérale d’Allemagne. Une cérémonie précédée de la réunion informelle des Chefs d’Etat et de gouvernement présidée par le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres à laquelle la princesse a pris part également. La cérémonie d’ouverture du segment de haut niveau de la COP23 a été marquée par les allocutions du Secrétaire général des Nations Unies, du Président de la RFA, Frank-Wakter Steinmeier, du Premier ministre des Fidji, président de la COP23, Frank Bainimarama et du président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajcak.

La COP23 s’inscrivant dans l’esprit de Marrakech, la présidence Fidjienne place comme priorité la préservation du consensus multilatéral dégagé dans le cadre de l’Accord de Paris pour des réductions substantielles des émissions de carbone, avec l’ambition de maintenir l’élan actuel pour la mise en œuvre de l’accord par le biais d’une série d’actions climatiques qui requiert l’implication de tous.

En tant que présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, la Princesse Lalla Hasnaa a co-présidé le lendemain avec Mme Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), la session de haut niveau de la COP23 dédiée à la journée de l’éducation. Le thème retenu pour l’occasion portait sur : ”Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l’éducation”.

Dans son discours, la Princesse a rappelé l’importance de l’éducation au développement durable, aujourd’hui considéré comme le levier indispensable pour modifier en profondeur les comportements des citoyens et pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Ce levier consacré dans l’article 6 de la CCNUCC et l’article 12 de l’accord de Paris souligné l’importance de l’éducation, la formation, la sensibilisation du public, l’accès du public à l’information et la coopération internationale pour lutter efficacement contre les changements climatiques.

Après son implication lors de la COP22 de Marrakech, où le Maroc a ouvertement plaidé pour l’action concrète, notamment en Afrique, la Fondation continue de nouer des partenariats à Bonn pour renforcer davantage son engagement. Lors de cette session, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a signé un mémorandum d’entente avec la CCNUCC. Un mémorandum dans lequel les deux parties s’engagent à mettre en œuvre l’action pour l’Autonomisation Climatique (ACE) afin de coopérer, éduquer, former et sensibiliser le public aux changements climatiques à travers la traduction du guide sur l’ACE. Un guide destiné aux décideurs et qui propose un plan air en dix étapes pour donner aux parties prenantes les moyens de trouver et de mettre en œuvre des solutions au changement climatique.

En retour, dans son discours, Mme Patricia Espinosa a salué l’engagement de la Princesse Lalla Hasnaa en faveur de la protection de l’environnement. La Secrétaire exécutive a aussi mis l’accent sur la détermination de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement notamment en matière d’amélioration de la prise de conscience sur les enjeux du développement durable. Avant de terminer, elle a réitéré la détermination de la CCNUCC à poursuivre sa coopération avec la Fondation.

B.koné

Maroc-Qatar

Consolidation de la Coopération bilatérale et de l’esprit partenarial

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entamé dimanche dernier une visite officielle de quelques jours à Doha, au Qatar. Une visite qui viendra réaffirmer la détermination des deux pays de construire un processus continu et croissant des relations basées sur la consolidation de l’esprit de partenariat et de renforcement des intérêts communs.

Cette visite officielle intervient après celle effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2016 dans le cadre de sa tournée dans les pays de la région. Une visite qui avait été qualifiée de fraternelle.

En effet, les rencontres et l’échange des visites des responsables des deux pays permettront de renforcer la concertation et l’échange de vues sur les relations bilatérales et les questions d’intérêt commun et aussi d’examiner les moyens à même d’élargir et de diversifier les domaines de coopération bilatérale afin de renforcer sa mise en œuvre.

A son arrivée, après la rencontre élargie à plusieurs hauts responsables des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un entretien avec l’Emir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Au cours de cet entretien, il a question de l’excellence des relations entre le Maroc et le Qatar et la ferme volonté des deux Chefs d’Etat de consolider davantage la coopération dans différents domaines. Au cours de cette visite, le Souverain était accompagné d’importante délégation.

B.koné

