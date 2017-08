Au Rwanda, la commission Ă©lectorale a publiĂ© samedi 5 aoĂ»t les rĂ©sultats complets de l’Ă©lection prĂ©sidentielle. Elle a confirmĂ© la large victoire du prĂ©sident sortant Paul Kagame qui a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu avec plus de 98% des voix. Ses adversaires, le candidat indĂ©pendant Philippe Mpayimana et Frank Habineza, le prĂ©sident de la seule formation d’opposition tolĂ©rĂ©e du pays, le Parti dĂ©mocratique vert, ont tous deux recueilli moins de 1% des voix. Le taux de participation, 96 %, est très Ă©levĂ©. Paul Kagame rempile donc sans surprise pour un 3e septennat. CrĂ©ditĂ© d’avoir mis fin au gĂ©nocide de 1994 et relevĂ© une Ă©conomie exsangue après les massacres, Paul Kagame est cependant rĂ©gulièrement critiquĂ© pour le manque d’ouverture dĂ©mocratique de son pays.

98,6% des voix. Un score encore plus élevé que lors des deux précédentes présidentielles en 2003 et 2010 à l’issue desquelles Paul Kagame avait récolté respectivement 95 et 93% des suffrages exprimés. Rares sont ceux au Rwanda qui doutaient de cette réélection. L’intéressé lui-même a répété lors de la campagne électorale que cette présidentielle n’était qu’une formalité.

Pour preuve selon Paul Kagame l’adoption en 2015 par 98% des Rwandais d’une réforme controversée de la Constitution l’autorisant à briguer ce 3e mandat. Et à potentiellement diriger le pays jusqu’en 2034.

Dans la même ligne que les précédentes élections, la participation qui s’élève à 96% a été massive. Car au Rwanda, si le vote n’est pas obligatoire, il est fortement encouragé par les autorités.

Des adversaires invisibles

La victoire écrasante du président rwandais est à l’image de sa campagne électorale. A chacun de ses meetings, des milliers de personnes étaient rassemblées. Le parti du président rwandais, le FPR, est hégémonique depuis 23 ans, tient le pays d’une main de fer et possède des moyens financiers considérables.

De fait, les deux adversaires de Paul Kagame sont passés quasiment inaperçus pendant trois semaines. Au point que certains observateurs les qualifient de simple « façade » à destination de la communauté internationale.

Le camp Kagame satisfait, l’opposition morose

Du cĂ´tĂ© du parti au pouvoir, on ne cache pas sa satisfaction. Wellars Gasamagera, est le porte-parole de campagne du FPR : «  Nous nous attendions certainement Ă cette victoire, avec une marge confortable. Nous ne sommes pas déçus. Ça reflète Ă©videmment la volontĂ© des Rwandais (…) Nous sommes satisfaits de cela. »

Les adversaires de Paul Kagame, Philippe Mpayimana et Frank Habineza ont tous deux reconnu leur dĂ©faite. Lors d’une confĂ©rence de presse, ce dernier a toutefois dĂ©noncĂ© les tracasseries des autoritĂ©s locales pendant sa campagne Ă©lectorale.

Selon le prĂ©sident du Parti dĂ©mocratique vert, dans l’est du pays des responsables locaux l’ont empĂŞchĂ© de tenir un meeting : « Bien sĂ»r nous savons que la force du FPR est d’avoir des structures au niveau local, ce n’est pas le problème. Le problème est le conflit d’intĂ©rĂŞts entre les structures gouvernementales et les structures du FPR. »

Enfin, Ă l’international, les Etats-Unis ont Ă©tĂ© les premiers Ă rĂ©agir. Le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a fĂ©licitĂ© le peuple rwandais pour sa participation et se dit Ă ses cĂ´tĂ©s dans ses efforts pour construire une dĂ©mocratie. Mais la diplomatie amĂ©ricaine se dit en revanche perturbĂ©e par « les irrĂ©gularitĂ©s observĂ©es au cours du vote ». Elle rĂ©itère Ă©galement ses prĂ©occupations concernant l’intĂ©gritĂ© du processus de vote, le manque de transparence, les actes d’intimidation relayĂ©s par la presse.