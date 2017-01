Welcome! Log into your account

Deux raisons expliquent que Paul Kagame ait fait le déplacement. D’abord et surtout, les bonnes relations qu’il entretient avec Ibrahim Boubacar Keïta et le « soutien au Mali » qu’il a souhaité signifier – ce qui rentre dans le cadre de sa récente offensive diplomatique en Afrique de l’Ouest. Ensuite, il s’agit de la dernière réunion des chefs d’État africains avant le sommet décisif de l’Union Africaine à Addis-Abeba, fin janvier. « Ce n’est pas une rencontre bilatérale », souligne une source rwandaise. À l’UA, Paul Kagame doit présenter son projet de réforme de l’institution, et le prochain président de la Commission doit être élu. Officieusement, Kigali a un penchant pour la candidate kényane, Amina Mohamed.

