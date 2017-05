Des nouvelles importantes ont conforté ce mois-ci le Royaume chérifien sur le conflit régional autour du Sahara. Après l’adoption, le 28 avril 2017, de la résolution 2351 par le Conseil de Sécurité (CS) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) réaffirmant le caractère crédible et sérieux de la proposition marocaine relative au plan d’autonomie, le Maroc se félicite de deux bonnes nouvelles favorables sur le plan diplomatique. L’une est relative au retrait officiel du Malawi de sa reconnaissance de la fantomatique “RASD” et l’autre, un camouflet infligé aux séparatistes du Polisario, concerne les nouvelles dispositions relatives au Sahara marocain contenues dans la loi budgétaire de l’exercice 2017 des Etats Unis, adoptées par le Congrès et promulguées, vendredi 5 mai 2017, par le Président Donald Trump.

Le Malawi a retiré sa reconnaissance de la fantomatique “RASD”, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Francis Kasaila. ”La République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la RASD qu’elle a reconnue le 6 mars 2014, et de maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara”, a souligné M. Kasaila lors d’un point de presse suite à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le Malawi apporte son soutien aux efforts déployés par les Nations unies, à travers le secrétaire général et le Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à ce différend, a-t-il ajouté. ”Notre pays veut contribuer positivement au processus mené par les Nations unies en maintenant une position neutre sans porter un jugement prématuré sur cette question”, a-t-il indiqué.

Le chef de la diplomatie du Malawi a formulé le vœu que ”cette position de neutralité et de soutien au processus onusien envoie un signal fort à toutes les parties concernées en faveur d’une solution à ce conflit régional de longue date”.

S’agissant de la loi des finances des USA 2017, le Royaume du Maroc “se félicite des dispositions relatives au Sahara marocain. Cette loi dispose que “les fonds alloués [au Maroc] sous le Titre III … doivent être rendus disponibles à l’assistance au Sahara occidental”, souligne le communiqué. En outre, dans ce texte, l’Administration américaine est encouragée “à soutenir les investissements du secteur privé au Sahara occidental”, souligne le ministère.

