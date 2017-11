C’est fait ! Le Maroc est devenu, le 08 novembre 2017 à partir de 01h42min31s (heure marocaine), la 3ème puissance africaine et arabe, avec l’Egypte et l’Afrique du Sud, à disposer d’un satellite d’observation de la Terre.

Ce premier satellite marocain a été mis en orbite avec un succès impressionnant depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou, en présence d’une importante délégation marocaine, conduite par le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).

Baptisé “Mohammed VI-A”, ce satellite marocain, à usage civil arborant le drapeau national, sera piloté directement depuis Rabat, permet d’obtenir un système d’imagerie de haute résolution et est appelé à être un formidable accélérateur de développement économique et social du Maroc.

Ce premier satellite marocain d’observation de la Terre permettra ainsi de relever au sol des clichés de haute définition et en trois dimensions et offrira au Maroc une parfaite observation de son territoire, et donc, une meilleure connaissance de ses ressources et de sa dynamique de développement, notamment en matière de surveillance de l’environnement, de maîtrise et d’anticipation des feux de forêts, de gestion des ressources forestières, de prospection des eaux, de prévention et la gestion des catastrophes naturelles, de suivi des changements environnementaux et d’expansion urbanistique, l’élaboration des tracés routiers et ferrés, de gestion optimale de l’aménagement du territoire et de contrôle des constructions et d’éradication des bidonvilles.

Il permettra également de gérer plus efficacement les ressources agricoles à travers l’élaboration de cartes d’occupation des sols, essentielles à l’inventaire et à la classification des cultures. En toile de fond, il assurera au Maroc la possibilité de disposer d’une base de données géographiques relatives aux exploitations agricoles. Les données récoltées permettront, par ailleurs, de développer des outils de traitement et de gestion du couvert végétal, des surfaces forestières et pastorales, d’évaluer les ressources hydriques et la prospection des nappes souterraines.

Le satellite sera aussi exploité pour les besoins de la cartographie et du cadastre ; l’importance de la télédétection, véritable enjeu pour ce secteur, n’est plus à démontrer. L’intégration de données actualisées favorise en effet la mise à jour de l’information géographique pour répondre efficacement aux besoins des projets de cartographie.

Ce bijou technologique, qui sera rejoint dans quelques mois, par un deuxième satellite du même type «Pléiades», baptisé “Mohammed VI-B”, est équipé d’une technologie de pointe, autorisant au Maroc de se positionner en terme de technologie spatiale, au niveau continental.

Ainsi, avec la mise sur orbite du satellite “Mohammed VI-A”, le Maroc rejoint-il le cercle très fermé des pays disposant d’un satellite sur orbite et se démarque désormais dans la maîtrise de la technologie spatiale en Afrique et dans le monde arabo-musulman.



Farid Mnebhi.

