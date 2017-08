Au Sénégal, le camp d’Abdoulaye Wade ​annonce qu’il ne participera plus à aucun scrutin organisé par le régime du président Macky Sall. La coalition de l’ex-président a remporté 19 sièges lors du scrutin​ législatif​ du 30 juillet, ce qui la place en deuxième position dans l’hémicycle derrière la majorité. ​​L’annonce du boycott des futures élections est la première réaction d’Abdoulaye Wade ​depuis la proclamation des résultats provisoires vendredi.

Abdoulaye Wade n’annonce pas de recours en annulation pour ce scrutin qu’il qualifie de « mascarade électorale », ni d’alliance avec l’autre grande force de l’opposition, la coalition du maire de Dakar Khalifa Sall, mais affirme que son camp boycottera les prochaines élections si celles-ci sont organisées par le président Macky Sall.

« Lorsque nous disons que nous ne voulons plus, à l’avenir, participer à des élections organisées par Macky Sall, déclare-t-il, il peut ne pas nous croire et organiser des élections, on verra bien. Ce n’est même pas la peine qu’il se fatigue pour 2019 sur ce qu’il veut faire. Il n’a qu’à attendre 2019 et se proclamer non seulement élu, mais super élu. »

La coalition Wattu Sénégal d’Abdoulaye Wade promet de tout faire pour empêcher la majorité d’organiser une nouvelle élection. « A tout le moins, elle s’opposera par tous les moyens à toute tentative de Macky Sall d’organiser sur le territoire national une semblable mascarade », affirme Amadou Sall, responsable politique au sein du parti démocratique sénégalais.

Cette annonce d’un boycott des prochaines élections intervient alors que les candidats pour la présidentielle de 2019 commencent déjà à se faire connaître.

