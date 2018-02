Avec ce déplacement, Emmanuel Macron veut envoyer ce message : «Montrer à la planète entière que quand on parle du réchauffement climatique, on parle de vies directement menacées, on parle d’activités économiques parfois détruites, on parle de villes qui menacent d’être effacées, on parle déstabilisations qui font parfois progresser les pires idéologies…»

Pour lutter contre l’obscurantisme, l’autre réponse c’est l’éducation, a martelé le président français, lors du Partenariat mondial pour l’éducation, co-parrainé avec le Sénégalais Macky Sall. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Ils ont reçus les ovations des enfants d’un collège de Dakar rénové avec l’aide par la France. Education, environnement, économie : l’Elysée explique vouloir faire du Sénégal le « laboratoire de la relation renouvelée de la France avec l’Afrique »…

Par RFI