D’un coût global de 56 milliards de frs CFA, le financement de la Cité ministérielle Dakar-Diamniadio est assuré par Envol Immobilier Sénégal drivé par le tandem Madani TALL – Moktar THIAM. Dans le pipe Envol Immobilier a bénéficié d’un prêt de 30 milliards de francs CFA auprès des guichets de la méga banque burkinabé Coris Bank dirigée par le jeune entrepreneur Idrissa NASSA . Coris Bank est le partenaire financier stratégique de ce projet. Sur la place financière de Dakar, beaucoup d’initiés des milieux de la finance saluent le courage et l’effort de participation au développement de la dernière banque née du marché Coris Bank . Idrissa NASSA a osé ainsi parier fort sur ce gigantesque projet en apportant du cash flow à hauteur de 30 milliards de Fcfa. Selon des indiscrétions parvenues à Confidentiel Afrique, l’ex fonctionnaire. de la Banque africaine de développement ( BAD) , la sénégalaise Aminata Niane est venue renforcer l’équipe Envol Immobilier. Le malien Madani Tall est loin d’être un enfant de cœur puisque mesurant la portée symbolique de cette cité qui est le premier maillon stratégique du Plan d’expansion à l’international d’Envol Immobilier. Pour ce projet précis d’ailleurs qui a fini de séduire le Président Macky Sall et les gourous du Plan Sénégal Émergent ( PSE), Envol Immobilier est en partenariat avec des entreprises de renommée internationale en matière de construction immobilière, entre autres, la société WIETC qui a réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la cité ministérielle de Kinshasa, 10000 logements à Malabo en Guinée Équatoriale.

Le banquier malien, Madani Tall qui a quitté définitivement le 1er janvier 2014 l’institution, s’est reconverti en consultant. En deux ans, avec une vision futuriste de bâtir des cités urbaines au standard international au Sud du Sahara. Son repli sur la place financière dakaroise en lançant ses activités de consulting et de structuration- conseil marche sur des roulettes. il prend pied dans un quartier chic dakarois en tandem avec un autre banquier malien , le très discret Moktar Thiam, qui a fait ses preuves dans ce métier dans plusieurs capitales africaines. Avant de mettre son expertise au service de l’état sénégalais pour la réalisation de ce gigantesque serpent métallique dans la cuvette de Diamniadio, l’homme à l’avenant jovial et accessible a conseillé à titre privé le gouverneur de la Bceao (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest), l’Ivoirien Tiémoko Meyliet Koné. Ce dernier l’on se rappelle l’avait mis dans ses valises pour le voyage de Yamoussoukro où s’était tenu le Sommet des chefs d’État de la Cedeao, début avril 2014.

L’ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale, le Malien Madani Tall, respectivement représentant résident au Sénégal et en Côte d’Ivoire, est aux avant- postes du grand projet immobilier baptisé ” Cité ministérielle de Diamniadio” , l’un des plus modernes en Afrique de l’Ouest, pour un coût d’investissement de 56 milliards de Fcfa . Il peut se frotter les mains à travers sa société Envol Immobilier qui a reçu le satisfecit du Président Macky Sall qui a lancé les travaux de construction de la cité lundi 26 décembre 2016.

