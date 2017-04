Mogadiscio – Des pirates somaliens se sont emparĂ©s d’un bateau indien comptant 11 membres d’Ă©quipage, la troisième attaque du genre en moins d’un mois, a-t-on appris lundi auprès du propriĂ©taire du navire et d’une source sĂ©curitaire somalienne.

Le Al Kausar convoyait des denrĂ©es alimentaires (blĂ©, sucre…) de DubaĂŻ vers le port de Bossasso dans le nord-est de la Somalie, en passant par un port du YĂ©men, quand il a Ă©tĂ© attaquĂ©, a indiquĂ© Ă l’AFP le propriĂ©taire indien du bateau, Isaak Them.

“Le navire a Ă©tĂ© dĂ©tournĂ© vendredi (31 mars) en haute mer. L’un des membres d’Ă©quipage m’a appelĂ© samedi soir pour m’informer du dĂ©tournement”, a-t-il dĂ©clarĂ©.

“Nous avons demandĂ© Ă ceux qui ont chargĂ© leur cargaison dans le navire Ă DubaĂŻ de s’efforcer de sauver notre Ă©quipage et notre navire”, a-t-il ajoutĂ©.

Adam Them, le prĂ©sident de l’Association des marins de Kutch, dans l’Ă©tat indien du Gujarat (ouest), d’oĂą provient le bateau, a affirmĂ© Ă l’AFP que les pirates avaient dĂ©jĂ rĂ©clamĂ© le paiement d’une rançon.

“Nous avons reçu aujourd’hui un appel d’un des membres d’Ă©quipage disant que les pirates demandaient de l’argent aux propriĂ©taires de la cargaison”, a-t-il dit.

“Les nĂ©gociations sont en cours. Le membre d’Ă©quipage nous a indiquĂ© que cinq hommes armĂ©s Ă©taient Ă bord du navire (…) Cependant, personne n’a Ă©tĂ© blessĂ©”, a-t-il ajoutĂ©.

Mohamed Samater, un responsable sécuritaire de la région du Puntland, dans le nord-est de la Somalie, a confirmé la capture du bateau.

“On nous a informĂ©s d’un nouveau dĂ©tournement de bateau (…), mais nous n’avons pas encore de dĂ©tails. Les pirates sont montĂ©s Ă bord du navire, qui comprend plus de 10 membres d’Ă©quipage”, a-t-il expliquĂ©.

Le 13 mars, des pirates somaliens avaient attaquĂ© un tanker, l’Aris 13, au large des cĂ´tes du Puntland, une rĂ©gion semi-autonome de la Somalie, et pris en otage huit membres d’Ă©quipage sri-lankais, avant de les relâcher quatre jours plus tard.

Il s’agissait de la première attaque rĂ©ussie d’un navire commercial au large de la Somalie depuis 2012.

Une semaine plus tard, un chalutier local avait Ă son tour Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©. L’ONG Oceans Beyond Piracy (OBP), spĂ©cialisĂ©e dans la lutte contre la piraterie, avait averti qu’il pourrait ĂŞtre utilisĂ© par les pirates pour mener d’autres attaques plus Ă©loignĂ©es des cĂ´tes somaliennes.

La piraterie somalienne, qui avait repris à une échelle industrielle en 2005, a connu son apogée en 2011 et les attaques avaient très sérieusement perturbé la navigation internationale dans cette zone très fréquentée par les navires marchands.

Mais les mesures de lutte anti-piraterie, dont le dĂ©ploiement de forces navales internationales, avaient fini par porter leurs fruits et seulement une poignĂ©e de tentatives de s’emparer de navires avaient Ă©tĂ© enregistrĂ©es au large des cĂ´tes somaliennes ces dernières annĂ©es.

Mais les causes de la piraterie, Ă savoir la pauvretĂ© et le manque de ressources pour les pĂŞcheurs somaliens, n’ont pas disparu. Et les compagnies maritimes ont commencĂ© Ă baisser un peu la garde.

Les pirates “sont des pĂŞcheurs exaspĂ©rĂ©s par la pĂŞche illĂ©gale, au large de leurs cĂ´tes” de la part des navires Ă©trangers, avait expliquĂ© Ă l’AFP Abdiwahab Ahmed, un notable (elder) somalien, après la capture de l’Aris 13.

“Nous avons vu quelques attaques ces dernières semaines qui semblent confirmer ce que nous avons toujours pensĂ©, Ă savoir que les pirates n’ont pas disparu, mais faisaient simplement autre chose”, a remarquĂ© lundi pour l’AFP John Steed, responsable de l’Afrique de l’Est pour OBP.

(©AFP / 03 avril 2017 15h17)