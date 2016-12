Welcome! Log into your account

Hormis l’embargo sur les armes, le projet de résolution prévoyait également des sanctions contre le chef des rebelles Riek Machar, le chef de l’armée Paul Malong et le ministre de l’Information Michael Makuei. Ceux-ci auraient vu leurs éventuels avoirs gelés et auraient été confrontés à une interdiction de voyager.

Deux ans plus tard, la plus jeune nation du monde a plongé dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de trois millions de déplacés.

L’initiative américaine a été soutenue par le Royaume-Uni et la France mais la Russie, la Chine, le Japon, la Malaisie, le Venezuela et trois pays africains — Angola, Egypte, Sénégal — se sont abstenus.

