Les 7 pays les plus industrialisés appellent la Russie à ne plus soutenir le régime syrien.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Lucques, lundi et mardi en Toscane, se sont montrés tous d’accord : les sept pays les plus industrialisés (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Canada) ont reconnu qu’aucune solution n’est possible en Syrie tant que le président Bachar al-Assad sera au pouvoir. Une déclaration qui intervient 4 jours après le bombardement américain d’une base syrienne à la suite d’une attaque à l’arme chimique imputée au régime de Damas.

L’ensemble des participants au G7, rejoints par plusieurs pays arabes (Qatar, Jordanie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite) et la Turquie, pour faire le point sur la Syrie et éviter toute escalade militaire grâce à une solution politique « sans nouvelle spirale de violence » ont insisté pour dire qu’ « il n’y a pas d’avenir de la Syrie possible avec Bachar al-Assad », a déclaré le ministre français Jean-Marc Ayrault lors d’un point de presse. « Il ne fait aucun doute à nos yeux que le règne de la famille Assad touche à sa fin », a déclaré de son côté le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson.

« Une main tendue » vers les Russes

« Ce n’est pas une position d’agressivité à l’égard des Russes, plutôt une main tendue, dans la clarté », a précisé Jean-Marc Ayrault, mais « maintenant ça suffit (…) il faut sortir de l’hypocrisie et rentrer très clairement dans le processus politique ».