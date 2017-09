Nations unies (Etats-Unis) – Le chef de l’Etat fran√ßais Emmanuel Macron a qualifi√© mardi le pr√©sident syrien Bachar al-Assad de “criminel”, tout en jugeant que le r√īle de la communaut√© internationale n’√©tait pas de le destituer, mais de cr√©er une “situation politique qui permettra aux Syriens de choisir librement”.

M. Macron, qui a relanc√© devant la tribune de l’ONU son id√©e de cr√©er un nouveau “groupe de contact” sur la Syrie, a ensuite tent√© de clarifier la doctrine fran√ßaise sur ce dossier lors d’une conf√©rence de presse, notamment sur le sort du pr√©sident syrien.

“Bachar al-Assad, c’est un criminel, il devra √™tre jug√© et r√©pondre de ses crimes devant la justice internationale. Mais je n’ai pas fait de sa destitution un pr√©alable, par pragmatisme”, a assur√© M. Macron, qui avait choqu√© en juin l’opposition syrienne en d√©clarant qu’il ne voyait pas de “successeur l√©gitime” √† Assad.

“Mon ennemi en Syrie, ce sont les terroristes islamistes, ce n’est pas Bachar al-Assad. C’est l’ennemi avant tout du peuple syrien et il devra r√©pondre de ses crimes devant les tribunaux internationaux”, a r√©p√©t√© M. Macron. “Ce n’est pas √† moi depuis Paris de dire aux Syriens qui doit lui succ√©der. Nous devons oeuvrer √† cr√©er la situation politique qui leur permettra de choisir librement le dirigeant √† venir”, a-t-il poursuivi.

“Il faut construire une transition politique inclusive o√Ļ chacun et chacune aura sa place”, a-t-il insist√©, r√©it√©rant sa proposition d’un “groupe de contact qui permette de revitaliser le processus politique”.

Selon le pr√©sident fran√ßais, ce groupe devrait “mettre autour de la table l’ensemble des parties prenantes au niveau syrien, l’opposition comme les repr√©sentants du r√©gime, les membres du P5 (permanents du Conseil de s√©curit√©), l’UE et les parties prenantes dans la r√©gion”.

Annonc√© depuis juillet par M. Macron, le groupe de contact, qui devrait faire l’objet d’une r√©union des membres du P5 jeudi, a rencontr√© peu d’√©cho jusqu’ici, en raison du manque d’implication des Etats-Unis pour une solution politique en Syrie, et de leur hostilit√© √† parler avec l’Iran, selon des sources diplomatiques.

“Si le groupe de contact incluait l’Iran, ce serait difficile pour nous”, a d’ailleurs confirm√© lundi un haut responsable am√©ricain sous couvert de l’anonymat.

“Si nous ne r√©glons pas le sujet syrien avec l’Iran √† la table, nous n’aurons pas une r√©ponse efficace”, a reconnu M. Macron, qui a propos√© que la France serve “d’interm√©diaire” entre le groupe de contact et T√©h√©ran.

La guerre en Syrie, d√©clench√©e en 2011 par une r√©volte pacifique, s’est peu √† peu internationalis√©e et transform√©e en un des conflits les plus complexes et les plus meurtriers qui soient: plus de 330.000 morts, des millions de r√©fugi√©s, des d√©g√Ęts d’une ampleur sans pr√©c√©dent.

La communaut√© internationale n’a jamais r√©ussi √† r√©gler la crise, en raison notamment du tr√®s fort soutien militaire et politique apport√© √† Damas par Moscou et T√©h√©ran.

Plusieurs groupes de diff√©rents formats ont √©t√© cr√©√©s depuis le d√©but du conflit, et une feuille de route internationale fixant un calendrier de transition a √©t√© adopt√©e par l’ONU en 2015, mais les n√©gociations sont dans l’impasse.

Les principaux acteurs du conflit, la Russie, l’Iran et la Turquie (qui soutient l’opposition) ont lanc√© un processus de n√©gociations √† Astana (Kazakhstan), qui a abouti √† une nette baisse de la violence sur le terrain mais n’a pas abord√© les principaux obstacles politiques, dont le sort du pr√©sident syrien Bachar al-Assad.

(©AFP / 19 septembre 2017 21h28)