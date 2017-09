Apr√®s avoir √©t√© averti √† plusieurs reprises, le journal a √©t√© suspendu apr√®s la publication lundi d’un courrier de lecteur relayant “diverses insultes circulant sur internet contre le pr√©sident et le gouvernement”, a assur√© Hassan Abbasi, principal porte-parole du gouvernement, dans un communiqu√©.

Le pr√©sident John Magufuli “pr√©tend √™tre un patriote et met en cause le patriotisme de quiconque s’oppose √† lui, c’est hypocrite”, accuse notamment le courrier publi√© dans Mwanahalisi, d√©j√† suspendu plusieurs fois par le pass√©, notamment entre 2012 et 2015.

Tournant en d√©rision l’appel r√©gulier de M. Magufuli √† prier pour lui, le billet interroge en outre s’il faut “prier” pour le pr√©sident ou pour l’opposant Tundu Lissu, gri√®vement bless√© lors d’une fusillade devant son domicile √† Dodoma le 7 septembre, une attaque que l’opposition impute au gouvernement.

Selon le porte-parole du gouvernement, la publication de lundi est la derni√®re en date d’une s√©rie de violations de “l’√©thique, des principes de la profession journalistique par la publication d’articles mensongers, s√©ditieux et mettant en danger la s√©curit√© de la nation”.

En cons√©quence, “le gouvernement suspend l’impression et la diffusion du quotidien Mwanahalisi pour une dur√©e de 24 mois √† compter d’aujourd’hui”, a indiqu√© M. Abbasi.

Cl√©a Kahn-Sriber, responsable du bureau Afrique de Reporter sans fronti√®res, a qualifi√© cette suspension de “tout √† fait excessive” et de “nouvel exemple de la r√©pression qui frappe les m√©dias tanzaniens”. “A sanctionner excessivement la moindre critique, le r√©gime de Magufuli r√©v√®le plus sa crainte d’√™tre faible que la force qu’il souhaite incarner”, a-t-elle ajout√©.

Surnomm√© “Tingatinga” (bulldozer en swahili), le pr√©sident Magufuli a marqu√© les esprits depuis sa prise de fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption. Mais son style peu consensuel et abrupt lui vaut d’√™tre qualifi√© d’autocrate et de populiste par ses d√©tracteurs, alors que la libert√© d’expression est de plus en plus r√©duite.

En juin, les autorités tanzaniennes avaient suspendu pour deux ans un hebdomadaire ayant relayé des accusations liant deux anciens présidents à des contrats miniers controversés.

Mwanahalisi avait √©t√© interdit de publication entre 2012 et 2015 pour “s√©dition” et diffusion d’informations mensong√®res apr√®s avoir accus√© les services de s√©curit√© d’√™tre impliqu√©s dans l’agression d’un dirigeant du syndicat des m√©decins, alors en gr√®ve.

En octobre 2008, Mwanahalisi avait d√©j√† √©t√© suspendu trois mois, apr√®s avoir √©t√© la cible d’une perquisition de ses bureaux et du domicile de son r√©dacteur en chef. Et en janvier de la m√™me ann√©e, son directeur de la publication et son r√©dacteur en chef adjoint avaient √©t√© attaqu√©s √† l’acide dans les locaux de la r√©daction.

