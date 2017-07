“Vous pouvez compter sur ma détermination pour que vous disposiez des moyens nécessaires à l’exécution de votre mission”, a-t-elle déclaré devant le commandant de l’opération Barkhane établi à N’Djamena pour lutter contre les jihadistes en soutien avec les pays de la bande sahélo-saharienne.

“C’est mon combat, il est moins risqué que le vôtre, bien sûr, mais je veux vous le dire, car vous avez sans doute eu écho de récents débats parisiens”, a-t-elle ajouté.

Le chef d’Etat-major de l’armée française Pierre de Villiers a démissionné de ses fonctions après s’être insurgé, à huis clos devant la commission de la Défense de l’Assemblée, contre les économies de 850 millions d’euros demandées à la Défense en 2017.

Le 13 juillet, le président français Emmanuel Macron l’a sévèrement recadré devant toute la hiérarchie militaire, jugeant “pas digne d’étaler certains débats sur la place publique”.

Mme Parly doit s’entretenir lundi avec le président Idriss Déby Itno, puis au Niger avec le président Mahamadou Issoufou et au Mali avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, selon un communiqué du ministère.

La ministre effectuera une partie de ce déplacement conjointement avec son homologue allemande, Ursula von der Leyen.

La France, présente dans la zone sahélo-saharienne avec 4.000 hommes engagés dans l’opération antijihadiste Barkhane, a poussé à la création d’une force militaire conjointe des pays du G5 Sahel: Mauritanie, Tchad, Mali, Niger et Burkina Faso.

Cette force, qui devrait compter 5.000 hommes, nécessite un financement de 423 millions d’euros, loin d’être atteint. Les Etats-Unis notamment se sont montrés très réticents.

Mme Parly “réaffirmera le soutien de la France à la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel”, une force “appelée à jouer un rôle essentiel pour combattre le terrorisme et les trafics qui contribuent à l’instabilité de la région”.

“Dans les entretiens communs qu’elles auront avec leurs hôtes, au Niger et au Mali, la ministre des Armées et son homologue allemande auront par ailleurs l’occasion de marquer leur appui en équipement et en formation à la force du G5, ainsi que leurs efforts actifs pour mobiliser les partenaires européens et internationaux en soutien de son action”, a souligné le ministère.

(©AFP / 30 juillet 2017 22h51)