Le 15 janvier 2018, Le Roi Felipe VI d’Espagne a reçu Madame Lucia Jiménez, Présidente de l’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme (ACAVITE), et ce, dans l’intervalle d’une cérémonie de remise du prix des Droits Humains “Adolfo Suarez”, attribué par la Fondation Espagnole des Victimes du Terrorisme.

Au cours de cette rencontre, la Présidente d’ACAVITE a attiré l’attention du Roi d’Espagne sur les attentats commis par le polisario au Sahara à l’époque coloniale et sur la situation des victimes qui n’ont jamais reçu d’aide.

Prenant soin d’écouter attentivement le récit de la Présidente d’ACAVITE, démontrant la situation dramatique des familles des victimes d’attentats terroristes perpétrés par les polisariens au Sahara marocain et dans les eaux de l’Océan Atlantique, alors qu’aucune des aides promises aux familles concernées n’ont jamais été concrétisées.

A ce titre, ACAVITE avait publié en 2016 une liste non exhaustive de 300 victimes d’actes commis, entre 1970 et 1980, par le polisario, notamment des pêcheurs, des chefs d’entreprises ou des membres de l’armée espagnole.

Aujourd’hui, le temps est venu de réparer cette grossière erreur en faisant bénéficier les ayants droits de ceux tombés sous les balles du polisario de la même générosité que les familles des victimes du DAESH ou de l’ETA.

Il existe, par ailleurs, la loi 29, publiée au BO espagnol du 22 septembre 2011 qui “rend hommage aux victimes du terrorisme et exprime son engagement permanent avec toutes les personnes qui en ont souffert ou pourraient en souffrir. Cette loi est un signal de reconnaissance et de respect et aussi du devoir de solidarité (…) et d’effort partagé pour la réparation des victimes et de leurs familles”, lit-on dans son préambule. Le 06 novembre 2015, l’Etat espagnol, dans une tentative de reconnaissance tardive de sa responsabilité, a décoré 40 victimes du terrorisme commis par le polisario.

Le temps est venu pour que les hautes institutions de l’Etat , du Gouvernement Central, du Gouvernement des Iles Canaries et Ministre espagnol de l’Intérieur, Juan ZOIDO, tiennent leurs promesses de réparer et de distribuer toutes aides nécessaires de formes rétroactives aux victimes du polisario.

Pour rappel, l’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme (ACAVITE) est une association qui se bat depuis sa création en 2006 pour faire la lumière sur les attentats commis par le polisario, hébergés, encore aujourd’hui ne l’oublions pas par les responsables algériens contre des ressortissants espagnols, civils et militaires, durant les années 1970 et 1980.

A noter que le polisario est très actif dans les iles canariennes où il possède d’importants biens suite au détournement des aides alimentaires destinées au séquestrés des camps de la honte de Tindouf.

A quand la fin de cet état de non droit en Espagne ? Les autorités espagnoles se sont-elles prononcées sur l’origine des fortunes investies en biens immobiliers sur leur territoire ainsi que sur l’origine des fortunes déposées dans les banques en Espagne ?

Farid Mnebhi.

