ANALYSE. Que penser de la situation sĂ©curitaire dans les pays du Sahel après l’attentat du 13 aoĂ»t Ă Ouagadougou, au Burkina ? ÉlĂ©ments de rĂ©ponse dans cet entretien.

L’attaque djihadiste du 13 aoĂ»t 2017 contre le cafĂ©-restaurant Aziz-Istanbul du boulevard Kwame-N’Krumah est encore une blessure vive dans l’esprit et la chair des Burkinabè, mais aussi dans ceux de pays comptant leurs ressortissants parmi les victimes (au moins 18 morts et 22 blessĂ©s). Elle a conduit le Burkina Faso Ă dĂ©crĂ©ter un deuil national de trois jours Ă compter du lundi 14 aoĂ»t Ă minuit. Sa proximitĂ© gĂ©ographique avec l’attentat terroriste du 15 janvier 2016 contre le cafĂ© Le Capuccino, les similitudes dans le mode opĂ©ratoire, le constat de fragilitĂ© sĂ©curitaire dans un environnement en quĂŞte de la bonne formule de dĂ©fense militaire et civile contre les djihadistes, sont autant de points qui conduisent Ă prendre conscience de la difficultĂ© Ă faire face Ă ce type de guerre et Ă s’interroger sur les mesures prĂ©ventives de sĂ©curitĂ©. PrĂ©sident de l’Institut Prospective et SĂ©curitĂ© en Europe (www.institut-ipse.eu), Emmanuel Dupuy, professeur associĂ© de gĂ©opolitique Ă l’universitĂ© Paris-Sud, spĂ©cialiste des questions de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense, et ancien conseiller au SecrĂ©tariat d’État Ă la dĂ©fense et aux anciens combattants – Sedac, a acceptĂ© d’apporter son Ă©clairage au Point Afrique.

Emmanuel Dupuy prĂ©side l’Institut Prospective et SĂ©curitĂ© en Europe. © Capture d’Ă©cran You Tube

Le Point Afrique : Cette nouvelle attaque d’un lieu public convivial Ă Ouagadougou dit beaucoup de choses du terrorisme islamiste au Sahel. Quoi, selon vous  ?

Emmanuel Dupuy : Cette attaque, qui s’apparente Ă celle qui avait dĂ©jĂ frappĂ© Ouagadougou le 16 janvier 2016 (occasionnant la mort de 30 personnes, Ă travers l’attaque ayant ciblĂ© le Splendid Hotel et le cafĂ© Le Cappuccino), vient nous rappeler que le terrorisme islamiste peut et souhaite dĂ©sormais frapper en profondeur au cĹ“ur des centres urbains. En ciblant cette fois le cafĂ© Aziz-Istanbul, lieu particulièrement frĂ©quentĂ© par les Occidentaux, Ă quelques encablures de l’aĂ©roport et Ă deux cents mètres de la prĂ©cĂ©dente attaque, les groupes armĂ©s terroristes entendent Ă©galement profiter d’une certaine dĂ©sorganisation des forces de sĂ©curitĂ© burkinabè Ă la suite de la tentative de putsch de septembre 2015 du gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ©. La «  chute  » de l’ancien chef d’Ă©tat-major ainsi que le dĂ©mantèlement du RĂ©giment de sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle (RSP) ont participĂ© de la plus grande porositĂ© des frontières avec les pays limitrophes : le Mali, le Niger et la CĂ´te d’Ivoire. On se souvient que l’enquĂŞte qui avait suivi la prĂ©cĂ©dente attaque terroriste ayant visĂ© la capitale burkinabè avait conclu Ă une dĂ©faillance des services de renseignements qui avaient Ă©tĂ© incapables d’empĂŞcher la cellule terroriste commanditĂ©e par le Malien Al-Hassan de faire transiter, par la frontière commune, armes et exĂ©cutants de l’attaque.

Cette attaque vient aussi rappeler que la menace terroriste se «  sahĂ©lise  » et semble migrer des parties septentrionales des pays concernĂ©s vers le Sud plus urbain. Cela permet aux Groupes armĂ©s terroristes (GAT) de toujours disposer de bases de repli enkystĂ©es gĂ©ographiquement parlant – Ă l’instar de la forĂŞt de FoulsarĂ© (situĂ©e Ă la frontière entre le Mali et le Burkina Faso), tout en profitant d’une carence de prĂ©sence de l’État qui s’Ă©tend aux pĂ©riphĂ©ries des villes, dans des zones agricoles, aggravant davantage le rapport asymĂ©trique entre centre et pĂ©riphĂ©rie.

Un membre des Forces de sĂ©curitĂ© burkinabè lors de la visite du prĂ©sident malien IBK en solidaritĂ© avec le peuple burkinabè après l’attentat du 13 aoĂ»t 2017 Ă Ouagadougou. © SIA KAMBOU / AFP

Ainsi dĂ©sormais, c’est vers le sud de la rĂ©gion sahĂ©lo-saharienne qu’ils agissent, comme l’atteste, du reste, l’attaque de mars 2016 ayant ciblĂ© le complexe hĂ´telier de Grand-Bassam sur le golfe GuinĂ©e, en CĂ´te d’Ivoire. Cette «  migration  » mĂ©ridionale cible aussi dĂ©sormais autant des zones agricoles Ă©loignĂ©es et dĂ©laissĂ©es par les gouvernements centraux, Ă l’instar de la rĂ©gion burkinabo-nigĂ©riano-malienne du Liptako-Gourma, que les centres urbains (Ouagadougou, Bamako, Niamey). Manifestement, la prĂ©sence ostensible des forces « étrangères  » – les 4 500 forces françaises prĂ©sentes dans les 5 pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso) Ă travers l’opĂ©ration Barkhane, ou les 12 000 hommes des forces internationales impliquĂ©es dans les opĂ©rations de la mission multidimensionnelle intĂ©grĂ©e des Nations unies (Minusma – au Mali) ou encore les missions de formation et d’encadrement europĂ©ennes (EUTM-M, EUCAP-Sahel) ne suffisent plus Ă juguler cette recrudescence des actions terroristes au Sahel.

Cette attaque pose au fond la question de la dĂ©fense civile dans les villes africaines. Quelles dispositions pourraient ĂŞtre prises pour combiner cette dĂ©fense civile avec la dĂ©fense militaire assurĂ©e par toutes les forces prĂ©sentes dans la zone (troupes de l’ONU, françaises, interafricaines…)  ?

La prĂ©sence internationale est massive si l’on additionne l’ensemble des forces en prĂ©sence : les 12 000 Casques bleus onusiens de la Minusma, les 4 500 de l’opĂ©ration Barkhane dont les deux tiers sont stationnĂ©s au Mali, les 550 EuropĂ©ens issus de 23 États de la mission de formation militaire de l’UE – EUTM, auxquels s’ajoute la petite centaine regroupĂ©e sous l’Ă©gide de la mission EUCAP-Sahel, sise Ă Niamey. Tout cela vise au renforcement des capacitĂ©s des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalitĂ©.

Ă€ partir d’octobre, plusieurs centaines d’Italiens, d’Allemands et de NĂ©erlandais viendront, Ă travers l’installation de nouvelles bases dans la rĂ©gion, renforcer ce dispositif exceptionnel. Au-delĂ , la mise en place effective de la force anti-djihadiste, sous l’Ă©gide du G5 Sahel lancĂ© sur les fonts baptismaux du dernier Sommet de Bamako, le 2 juillet, bute toujours sur la lente mobilisation financière nĂ©cessaire Ă sa mise en place. Sur les 423 millions d’euros nĂ©cessaires Ă la phase opĂ©rationnelle dont le dĂ©but est fixĂ© Ă cet automne, seuls les 50 millions promis par l’UE et les 8 millions annuels sur une pĂ©riode de cinq ans promis par Paris sont disponibles, dans l’attente des 10 millions annuels que les cinq États du G5-Sahel, dont le Burkina Faso, se sont engagĂ©s Ă mettre sur la table.

La mise en place, en effet, de cinq bataillons forts de 750 hommes par État concernĂ© serait de nature Ă mettre en place de manière effective une force de 5 000 militaires, policiers et civils, prompts Ă agir en amont comme en profondeur contre le terrorisme, dans une dĂ©marche Ă la fois d’opĂ©ration contre-terroriste et d’action plus globale visant Ă assĂ©cher les racines et Ă juguler les rouages des organisations terroristes (au niveau de son financement et sa mĂ©diatisation, notamment).

Il y a, en effet, Ă la fois urgence au regard de la reprise de vitalitĂ© des organisations (Al Mourabitoune, Ansar Dine, Mujao et Aqmi) agissant dans la bande sahĂ©lo-saharienne (BSS), mais aussi d’une rĂ©alitĂ© conjoncturelle qui veut que le G5 Sahel soit la rĂ©ponse idoine au regroupement rĂ©gional de ces organisations terroristes rĂ©unies depuis le 2 mars dernier au sein du «  Groupe pour la victoire de l’islam et des fidèles  » (Jamaât Nasr Al Islam wa al-Mouminin), sous l’Ă©gide du Touareg ifoghas Riyad Ag Ghaly.

Des gendarmes burkinabè debout Ă un check-point Ă Ouagadougou après l’attentat du 13 aoĂ»t 2017. © SIA KAMBOU / AFP

On ne le dira jamais assez, mais la rĂ©ponse militaire, si dense soit-elle, ne suffira jamais Ă juguler l’attirance que ces groupes exercent sur certaines populations, mais aussi la poursuite des recrutements dont profitent les GAT. On sait dĂ©sormais que les assaillants de l’attaque du 13 aoĂ»t dernier Ă©taient très jeunes.

Dès lors, la crĂ©ation de «  l’Alliance pour le Sahel  », dĂ©cidĂ©e le 13 juillet dernier Ă l’issue du premier sĂ©minaire intergouvernemental franco-allemand, aura pour mission, sous l’Ă©gide de l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD) et de l’Agence allemande de coopĂ©ration internationale (GIZ), de faire la jonction entre dĂ©veloppement et sĂ©curitĂ© Ă travers un fonds de 200 millions d’euros. Ce sont ainsi cinq domaines prioritaires qui sont identifiĂ©s comme Ă©tant de nature Ă Ă©viter que les maux qui touchent les États concernĂ©s ne deviennent des raisons de rejoindre des organisations narco-djihadistes, lesquelles le plus souvent compensent l’absence d’autoritĂ© et de moyens dĂ©diĂ©s de l’État : emploi des jeunes, Ă©ducation et formation, agriculture et sĂ©curitĂ© alimentaire, climat et Ă©nergies vertes, gouvernance, renforcement des systèmes judiciaires et lutte contre la corruption, sans oublier le retour des services de base, notamment au travers de l’appui Ă la dĂ©centralisation.

Quelle analyse faites-vous des difficultés financières, logistiques et quelquefois politiques à mettre en place les forces du G5 Sahel  ?

Bien qu’Ă Bamako, le 2 juillet dernier, Ă l’occasion du Sommet du G5 Sahel auquel participait le prĂ©sident de la RĂ©publique française, Emmanuel Macron, ait Ă©tĂ© lancĂ©e l’idĂ©e d’une «  Alliance pour le Sahel  » comme complĂ©ment diplomatique et Ă©conomique Ă l’opĂ©ration militaire française Barkhane, force est de constater que la question financière autant que certaines rĂ©ticences de la part de nos partenaires au sein du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies sont venues contrarier l’unanimitĂ© diplomatique autour de cet ambitieux dessein. Il en va de mĂŞme avec le dispositif du G5 Sahel crĂ©Ă© en fĂ©vrier 2014 et liant les forces armĂ©es de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, soit une superficie de plus de 5 millions de kilomètres carrĂ©s sur 5 000 kilomètres d’est en ouest.

La mise en place de la force sahĂ©lo-sahĂ©lienne sous l’Ă©gide du G5 Sahel semble dĂ©jĂ cristalliser les critiques. Outre son difficile bouclage financier (423 millions d’euros, dont 8 millions d’euros sur 5 ans promis par la France, 10 millions d’euros par État – soit 50 millions d’euros auxquels s’ajoutent 50 millions d’euros que l’UE a promis d’engager), il subit les critiques grandissantes du cĂ´tĂ© amĂ©ricain Ă la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire.

Emmanuel Dupuy est un spécialiste des questions de sécurité et de défense. © Emmanuel Dupuy

On connaissait dĂ©jĂ la rĂ©ticence financière du dĂ©partement d’État. Les États-Unis, qui participent dĂ©jĂ Ă hauteur de 28 % du financement des opĂ©rations de maintien de la paix, n’entendent ainsi nullement aider les Français Ă cofinancer ce qu’ils prĂ©tendent ĂŞtre un «  appendice  » de l’opĂ©ration Barkhane. Il faudra sans doute attendre le 1er octobre, date Ă partir de laquelle la France va prĂ©sider pour six mois le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies, pour Ă©tablir une nouvelle rĂ©solution plus robuste (sous chapitre 7 de la Charte des Nations unies autorisant l’usage de la force).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Afrique recèle une faiblesse militaire patente. Comment imaginez-vous une Ă©ventuelle future Afrique de la dĂ©fense  ?

En 2002, Ă l’occasion du Sommet de l’Union africaine Ă Durban, les États africains dĂ©finissaient ce qu’il est convenu d’appeler une nouvelle «  Pax Africa  ». Était ainsi crĂ©Ă©e la nouvelle Architecture de paix et sĂ©curitĂ© en Afrique (Apsa) autour de nouveaux concepts et mĂ©canismes de prĂ©vention des conflits, de gestion, rĂ©solution et reconstruction post-conflit, Ă travers un Système continental d’alerte rapide (SACR), pour l’instant restĂ©, hĂ©las, en jachère  !

Étaient Ă©galement mises en place cinq brigades rĂ©gionales des Forces africaines en attente (FFA) sur la base des CommunautĂ©s Ă©conomiques rĂ©gionales (CER), dĂ©passant ainsi leur objet initial d’intĂ©gration purement Ă©conomique, à l’instar de la CommunautĂ© Ă©conomique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), de l’Union du Maghreb arabe (UMA), de la CommunautĂ© Ă©conomique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), de la CommunautĂ© de dĂ©veloppement de l’Afrique australe (SADC) et de la CommunautĂ© est-africaine (EAC)

Plusieurs propositions sont Ă©voquĂ©es pour tenir compte dĂ©sormais de l’Ă©volution constante de la sociologie criminelle sur le continent africain, notamment dans l’Ouest. Est dĂ©sormais Ă©voquĂ©e la crĂ©ation d’un Collège sahĂ©lien de sĂ©curitĂ© sur le modèle des 17 Écoles Ă vocation nationale rĂ©gionale (ENVR), Ă l’instar de l’École de formation au maintien de la paix situĂ©e Ă Kolikoro-Bamako au Mali.

Des Ă©lĂ©ments des Forces de sĂ©curitĂ© burkinabè dans l’avenue K. N’Krumah le 15 aoĂ»t 2017 après l’attentat contre le cafĂ©-restaurant Aziz-Istanbul de Ouagadougou. © SIA KAMBOU / AFP

Le modèle gabonais, qui a souhaitĂ© consacrer Ă Port-Gentil un pĂ´le innovant en matière d’Ă©cole de formation de sa nouvelle police environnementale, sise sur ses parcs nationaux, vise, quant Ă lui, Ă lutter contre le braconnage, vĂ©ritable flĂ©au qui fragilise la sĂ©curitĂ© de sa frontière avec le Cameroun et la RĂ©publique centrafricaine. L’insĂ©curitĂ© environnementale, au-delĂ de l’insĂ©curitĂ© liĂ©e au terrorisme, a ainsi constituĂ© l’essentiel du propos du prĂ©sident Ali Bongo Ă l’occasion du Sommet sur la sĂ©curitĂ© en Afrique, en dĂ©cembre 2013.

Il en va de mĂŞme avec le projet du West African Police Information System (Wapis), sorte d’Interpol ouest-africain, partie intĂ©grante du plan d’action de l’UE contre le narcotrafic et les nouvelles formes d’insĂ©curitĂ© et de criminalitĂ© environnementale. Il s’agira ainsi de renforcer l’expertise des forces de sĂ©curitĂ© (police, douanes), notamment dans le but de prendre en compte l’importance de l’anticipation, de la dĂ©tection et de l’harmonisation des dĂ©cisions de justice des pays de la Cedeao dans le cas de poursuite des crimes environnementaux.

Par ailleurs, la crĂ©ation d’un espace «  Schengen africain  » pourrait, dès lors, ĂŞtre envisagĂ©e pour Ă©quilibrer les flux humains et matĂ©riels tout en favorisant la libre-circulation des personnes, des biens et des services en Afrique. Pour ce faire, l’Union europĂ©enne, et en particulier la France, devrait soutenir financièrement, techniquement et au niveau humain les efforts africains visant Ă la crĂ©ation de cette dĂ©matĂ©rialisation des frontières. En effet, ce que l’on pourrait appeler une «  épaisseur  » administrative des frontières entraĂ®ne sur le continent un terreau favorable Ă la corruption. Il faut ainsi compter pas moins de 30 jours de dĂ©douanement des marchandises alors qu’en Europe cette dĂ©marche administrative ne dĂ©passe pas 10 jours.

Un gendarme burkinabè en faction devant le Splendid Hotel après l’attaque du 16 janvier 2016 Ă Ouagadougou. © ISSOUF SANOGO / AFP

En 2015, l’OCDE et le Pnud, dans leurs «  Perspectives Ă©conomiques en Afrique  », Ă©voquaient aussi l’importance du renforcement de la part du commerce intra-africain qui ne reprĂ©sente aujourd’hui que 12 % des Ă©changes commerciaux du continent africain en Afrique qui ont lieu entre pays du continent africain, alors que ce chiffre est de 55 % en Asie et de 70 % en Europe. L’intĂ©gration Ă©conomique africaine pourrait ĂŞtre un puissant levier contre le terrorisme et la criminalitĂ© organisĂ©e. Pour rappel, sur les 11 millions d’emplois que les primo-accĂ©dants Ă l’emploi sont en droit d’attendre, seuls 3 millions sont pourvus eu Ă©gard aux perspectives Ă©conomiques actuelles des 55 États qui composent l’Afrique. Impossible de ne pas faire le lien entre exclusion sociale et sociĂ©tale et futurs foyers d’insurrection, de terrorisme et de zones grises sur le continent.

En parallèle, un Observatoire sur les questions frontalières et migratoires pourrait ĂŞtre Ă©galement crĂ©Ă© au niveau de l’Union africaine et dĂ©clinĂ© au niveau des CommunautĂ©s Ă©conomiques rĂ©gionales. Le but de cet institut serait d’avoir une vision stratĂ©gique Ă l’horizon 2063 – un siècle après la crĂ©ation de l’OUA en 1963 – et ainsi promouvoir le renforcement des capacitĂ©s en matière de gestion «  concertĂ©e  » et plus «  inclusive  » des 83 500 kilomètres de frontières africaines. De ce point de vue, il convient de se rappeler, en amont, que seulement un tiers des tracĂ©s est dĂ©marquĂ© et que seulement la moitiĂ© est dĂ©limitĂ©e, alors mĂŞme que l’Union africaine a fixĂ© l’Ă©chĂ©ance 2017 pour en finaliser les contours.

Les Forces spĂ©ciales françaises en intervention près du Splendid Hotel lors de l’attentat de Ouagadougou en janvier 2016. © OUOBA AHMED / AFP

Au-delĂ , la gĂ©nĂ©ralisation de la double logique de solidaritĂ©-pĂ©rĂ©quation sĂ©curitaire trouve sa dĂ©clinaison pratique dans la crĂ©ation de brigades et de patrouilles mixtes, d’une part, et dans la mise en place plus effective et systĂ©matique du droit de poursuite et de l’application de la coopĂ©ration bilatĂ©rale militaire, comme elle se pratique entre l’AlgĂ©rie et la Tunisie, dans la lutte contre le terrorisme, ou encore appliquĂ©e, au sein du G5 Sahel (notamment entre le Mali et le Niger).

NĂ©anmoins, la crĂ©ation d’une «  Afrique de la dĂ©fense  », cinquante ans après la crĂ©ation de l’OUA en 1963, semble aller plus vite que «  l’Europe de la dĂ©fense  », qui, malgrĂ© une tentative balbutiante en 1954, semble encore Ă l’Ă©tat de projet, 60 ans après la crĂ©ation de l’espace communautaire europĂ©en en 1957…

PROPOS RECUEILLIS PARÂ MALICK DIAWARA

Publié le 18/08/2017 à 11:56 | Le Point Afrique