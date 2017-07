Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a accusĂ© samedi le New York Times d’avoir fait Ă©chouĂ© une tentative des Etats-Unis de tuer le chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi.

“Le dĂ©faillant New York Times a dĂ©jouĂ© la tentative des États-Unis pour tuer le terroriste le plus recherchĂ©, Al-Baghdadi”, a tweetĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain, y voyant un exemple de “leur agenda malsain en matière de sĂ©curitĂ© nationale”, sans donner plus d’explication.

Donald Trump semble faire rĂ©fĂ©rence Ă des propos du gĂ©nĂ©ral amĂ©ricain Tony Thomas, vendredi, lors d’une confĂ©rence Ă Aspen (Colorado) au cours de laquelle il a affirmĂ© que les forces spĂ©ciales amĂ©ricaines Ă©taient “particulièrement proches” du chef de l’EI en 2015, mais ont perdu sa trace après des fuites dans la presse.

“C’Ă©tait une très bonne piste. Malheureusement, cela a Ă©tĂ© divulguĂ© dans un grand journal national environ une semaine plus tard et cette piste est morte “, a dĂ©clarĂ© le gĂ©nĂ©ral Thomas lors du Aspen security forum.

“Il est nĂ©cessaire d’informer le public amĂ©ricain de ce que nous faisons. Il est Ă©galement essentiel de reconnaĂ®tre ce qui entrave grandement notre capacitĂ© Ă faire notre travail”, a t-il ajoutĂ©.

Le New York Times avait publiĂ© en juin 2015 un article selon lequel les forces amĂ©ricaines avaient mis la main sur d’importantes quantitĂ©s de donnĂ©es, dĂ©taillant la façon dont le chef de l’EI parvenait Ă rester invisible. L’article Ă©voquait notamment l’utilisation par les chefs jihadistes de leurs femmes pour Ă©changer des messages entre eux.

Le New York Times a demandĂ© samedi Ă la Maison Blanche de “clarifier le tweet”.

“Si le prĂ©sident fait rĂ©fĂ©rence Ă cet article de 2015, le Pentagone n’a soulevĂ© aucune objection avec le Times avant de publier cet article en 2015 et aucun responsable amĂ©ricain ne s’en est plaint publiquement jusqu’Ă maintenant”, a indiquĂ© le New York Times au site Politico.

Le “dĂ©faillant” New York Times fait partie des cibles favorites du prĂ©sident amĂ©ricain, tout comme “Fake News” CNN et le Washington Post. Donald Trump a toutefois accordĂ© cette semaine une longue interview exclusive au New York Times.

Le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense, James Mattis, avait estimĂ© vendredi que Abou Bakr al-Baghdadi, Ă©tait toujours “en vie”, en dĂ©pit de nombreuses rumeurs sur sa mort rĂ©cente.

