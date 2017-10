Plusieurs proches et conseillers de Donald Trump tirent la sonnette d’alarme. Selon eux, le président américain est fâché et frustré en raison des nombreuses critiques qui s’abattent sur lui. Plusieurs collaborateurs à la Maison Blanche indiquent dans le Washington Post qu’il est devenu une “casserole à pression qui explose constamment”. Et sa relation avec John Kelly, l’un de ses plus proches conseillers, s’est fortement détériorée.

Cela fait beaucoup… L’homme d’affaires est mécontent des fonctionnaires qu’il a lui-même nommé. Il en a assez des critiques sur sa gestion de la crise à Puerto Rico. Il est furieux au sujet des commentaires de Bob Corker, qui avait indiqué qu’il craignait que Trump les mène à la troisième guerre mondiale. Vous l’avez compris, pour le moment, il ne faut donc pas trop provoquer le président américain. Car sa frustration n’est pas sans conséquence pour ceux qui le côtoient chaque jour.

Sa relation avec John Kelly, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, se serait d’ailleurs fortement détériorée et de manière “irréversible” selon certains proches. Une théière qui siffle “Cela ne m’étonne pas du tout”, souligne Christina Geer, professeur en sciences politiques à l’université de Fordham à New York, dans le Wahsington Post. “Il n’avait encore jamais dû travailler avec d’autres collaborateurs.

Il a toujours été le “roi”. Il ne semble pas comprendre qu’il est au service du peuple et que ceux qui travaillent avec lui ne sont pas là pour l’aider.” D’après le Washington Post, Trump a eu des moments de colère assez prononcés ces derniers jours. Un proche du président a expliqué au journal qu’il peut être comparé à une “théière qui siffle”. Il admet aussi que lorsque le président n’est pas satisfait, il peut très vite se transformer en “casserole à pression qui explose”. Cassure avec John Kelly John Kelly, qui faire face aux sautes d’humeur du président tous les jours, tenter désespérément de calmer les tensions.

Mais cette mauvaise ambiance pèse et ne le laisse pas indifférent. Le mois dernier, le président a malmené son chef du cabinet comme rarement. Un comportement que John Kelly n’avait jamais vu en 35 ans de service au sein de l’armée américaine. Sa fille Ivanka, son beau-fils Jared Kuchner et Trump lui-même tenteraient de constamment remettre en cause son autorité. Tout cela s’ajoute aux photos de John Kelly pendant des récents discours de Trump, qui ont conforté la thèse de la cassure entre les deux hommes. Trump tente bien que mal de sauver les apparences. “John Kelly fait un travail fantastique et il me dit qu’il aime vraiment beaucoup son travail”, confiait le président. Mais pour combien de temps encore?