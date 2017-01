Welcome! Log into your account

Le vote en catimini a mis mal à l’aise les dirigeants républicains, qui avaient pris position contre, et a provoqué un tollé chez les associations de lutte pour la transparence en politique et chez la minorité démocrate.

Avec tout ce que le Congrès a à faire, doivent-ils vraiment faire de l’affaiblissement de l’organisme d’éthique indépendant, aussi injuste soit-il, leur premier acte et première priorité, a-t-il écrit sur Twitter mardi. Concentrez-vous sur la réforme fiscale, la santé et toutes les autres choses bien plus importantes!

Le Bureau d’éthique parlementaire, créé en 2008 après des scandales de corruption, n’est pas supprimé mais sera renommé et il passera avec cette réforme dans le giron des parlementaires, qui auront le pouvoir de mettre fin à des enquêtes. Il n’aura plus le droit de communiquer. Des élus se plaignaient que le bureau, en enquêtant sur eux, n’aient pas respecté la présomption d’innocence.

You are going to send email to