ETATS-UNIS Le président américain a commenté les rumeurs relancées par le discours d’Oprah Winfrey lors des Golden Globes…

Un duel de milliardaires en 2020 ? Cette perspective fait déjà fantasmer les bookmakers. Mais mardi, Donald Trump a dit sa conviction qu’Oprah Winfrey ne serait pas candidate à la Maison Blanche, tout en assurant qu’il la battrait si elle tentait l’aventure.

« Je la connais très bien (…) Je l’aime bien », a affirmé le président américain, interrogé sur les éventuelles ambitions politiques de l’animatrice, actrice et femme d’affaires. « Je ne pense pas qu’elle sera candidate », a-t-il ajouté dans un sourire. « Oui, je battrais Oprah », a-t-il encore dit en réponse à une question.

Un discours qui relance les rumeurs

Le discours de celle que l’Amérique appelle simplement « Oprah » lors de la cérémonie des Golden Globes dimanche soir a ravivé les rumeurs sur l’éventuelle candidature à la Maison Blanche de celle qui fut la première présentatrice noire à percer à la télévision et a bâti autour de son nom une véritable marque.

Devant un public enthousiaste, elle a fait le lien avec deux héroïnes de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor, et annoncé l’arrivée d’une « aube nouvelle » pour les femmes et les jeunes filles maltraitées par les hommes. Beaucoup ont vu dans cette déclaration de neuf minutes un tournant dans la vie publique d’Oprah Winfrey, des réactions relayées avec enthousiasme par le tout Hollywood.

Oprah y songe « sérieusement », affirme CNN, citant deux proches. Mais la journaliste de CBS Gayle King, qui a parlé à Oprah après les Golden Globes, estime que si cette dernière est « intriguée » par une éventuelle candidature, elle ne compte pas, pour l’instant, se lancer dans l’aventure.

Des photos gênantes avec Harvey Weinstein

Si Oprah a déjà le vote de Meryl Streep, et que sa notoriété éclipse les favoris démocrates (les sénatrices Kamala Harris et Elizabeth Warren), sa route est semée d’embûches. « Je lui conseillerais d’y réfléchir à deux fois », écrit l’ancien stratège de Barack Obama, David Axelrod. Selon lui, alors que les démocrates critiquent en permanence le manque d’expérience de Donald Trump, Oprah ne serait pas la mieux placée.

Oprah knew exactly who Harvey Weinstein was but remained silent.#Oprah #GoldenGlobes pic.twitter.com/y3e7We8oeZ — Cari Kelemen 🇺🇸 (@KelemenCari) January 8, 2018

Après son discours, de nombreux sites conservateurs en également ressorti toutes ses photos souriantes aux côtés d’Harvey Weinstein, l’accusant de faire preuve d’hypocrisie. La milliardaire américaine a notamment joué dans le film The Butler, produit par le magnat déchu.

20minutes.fr – Publié le 10/01/18 à 01h52

