Welcome! Log into your account

Selon la présidence, celle-ci s’articule autour de quatre axes : prévention, protection, poursuites (judiciaires) et riposte. Mais pour M. Meddeb, elle demeure « un gros point d’interrogation, son contenu n’ayant toujours pas été publié ». La Tunisie a « les capacités matérielles pour gérer ces retours, même s’il s’agit d’une opération compliquée », estime le professeur d’histoire contemporaine et analyste, Abdelatif Hannachi.

Depuis, les prises de position se sont multipliées, du chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi à l’ex-directeur de campagne de Béji Caïd Essebsi, Mohsen Marzouk. Sur sa page Facebook, Mohsen Marzouk, désormais à la tête de sa propre formation, a estimé lundi que « tout terroriste de retour » était une « bombe à retardement », faute « d’incarcération préventive ». Pour Hamza Meddeb, « ce débat, comme tous les débats importants [des dernières années], commence, malheureusement, à polariser ». Si les causes du djihadisme tunisien sont connues – contrecoup de la répression anti-islamiste sous la dictature, désordre de l’après-révolution, crise sociale –, la grande conférence nationale contre le terrorisme prévue en 2015 « a sans cesse été repoussée » pour des « questions politiciennes », poursuit-il. Et il aura fallu attendre novembre 2016 pour voir l’adoption d’une « stratégie de lutte contre l’extrémisme », note l’expert.

Ces Tunisiens, qui « ont appris à manipuler toutes sortes d’armes de guerre », pourraient rejoindre les « cellules dormantes » du pays, et accepter leur retour […] contribuera à élargir le cercle du terrorisme”, a prévenu le syndicat, qui a appelé le gouvernement à les déchoir de leur nationalité. Interdite par la Constitution, cette mesure a été balayée par le président Béji Caïd Essebsi, dont les propos au début du mois à Paris ont néanmoins contribué à faire monter le débat. « On ne peut empêcher un Tunisien de revenir dans son pays », « mais, évidemment, nous allons être vigilants », avait-il dit à l’AFP. Il avait jugé impossible de « les mettre tous en prison, parce que si nous le faisons, nous n’aurons pas assez de prisons ». « Mais nous prenons les dispositions nécessaires pour qu’ils soient neutralisés », avait-il ajouté.

Vendredi au Parlement, le ministre de l’Intérieur Hédi Majdoub a révélé que 800 djihadistes tunisiens étaient déjà rentrés et a assuré que les autorités détenaient « toutes les informations sur ces individus ». Mais, dans un pays traumatisé par une série d’attaques sanglantes ces deux dernières années, ces déclarations n’ont pas suffi. À l’appel d’un collectif citoyen, des centaines de personnes ont manifesté samedi à Tunis pour dire « non à la repentance et à la liberté pour les groupes terroristes ». Le lendemain, le syndicat national des forces de sécurité intérieure s’est alarmé d’un risque de « somalisation » de la Tunisie, déjà confrontée à des maquis djihadistes dans les monts de l’intérieur du pays.

Parmi eux, des centaines sont vraisemblablement morts au combat. Pour les autres, la question de leur retour « se pose avec acuité puisque l’étau se resserre sur le groupe État islamique (EI), en Syrie et en Irak , mais aussi en Libye », frontalière de la Tunisie, explique à l’Agence France-Presse l’expert Hamza Meddeb, chercheur auprès de l’Institut universitaire européen de Florence (Italie). Le récent attentat de Berlin perpétré au nom de l’EI par un Tunisien de 24 ans, Anis Amri, a aussi mis en exergue ce débat : classé islamiste « dangereux », Amri avait vu sa demande d’asile rejetée par l’Allemagne et devait, après des mois de tractations avec Tunis, être expulsé vers son pays.

You are going to send email to