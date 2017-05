Tunis – Les autoritĂ©s tunisiennes ont poursuivi jeudi leur coup de filet anticorruption en procĂ©dant Ă trois nouvelles arrestations pour “contrebande” dans les rĂ©gions de Mahdia et Kasserine, a annoncĂ© Ă l’AFP un haut responsable.

Des organisations de la sociĂ©tĂ© civile ont par ailleurs organisĂ© une confĂ©rence de presse pour attirer l’attention du gouvernement sur un grand projet de marina en banlieue de Tunis, selon elles entachĂ© de corruption.

D’après un haut responsable s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, huit personnes ont au total Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es depuis mardi dans le cadre d’une campagne qui a fait sensation.

Les frères Adel et Fathi Jnayeh ont Ă©tĂ© interpellĂ©s jeudi Ă Mahdia (centre-est) et Ali Griri Ă Kasserine, une rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e situĂ©e Ă proximitĂ© de la frontière algĂ©rienne, selon la mĂŞme source. Quatre autres interpellations sont “en cours”, a-t-il ajoutĂ©.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a affirmĂ© mercredi que la Tunisie Ă©tait “en guerre contre la corruption” après l’arrestation de plusieurs hommes d’affaires, un coup de filet qui fait espĂ©rer Ă beaucoup une opĂ©ration “Mains propres”, six ans après la chute de la dictature.

Ces interpellations sont effectuĂ©es en vertu de l’Ă©tat d’urgence en vigueur dans le pays depuis plus d’un an et demi.

Parmi elles, les quatre hommes interpellĂ©s mardi soir -le richissime Chafik Jarraya, l’ex-candidat Ă la prĂ©sidence Yassine Chennoufi, l’homme d’affaires Nejib Ben IsmaĂŻl et le gradĂ© de la Douane Ridha Ayari- ont Ă©tĂ© placĂ©s en rĂ©sidence surveillĂ©e pour ĂŞtre interrogĂ©s au secret.

Ils “sont impliquĂ©s dans des affaires de corruption et soupçonnĂ©s de complot contre la sĂ»retĂ© de l’Etat”, notamment pour “incitation et financement prĂ©sumĂ©s de mouvements de protestation, Ă El-Kamour et dans d’autres rĂ©gions”, selon le haut responsable.

Aller de l’avant

Le site dĂ©sertique d’El-Kamour, dans la rĂ©gion de Tataouine (sud), est le théâtre depuis des semaines d’un sit-in qui a dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en affrontements avec les forces de l’ordre. Lundi, un jeune manifestant est mort Ă©crasĂ© par un vĂ©hicule de la gendarmerie, provoquant une flambĂ©e de violences.

Les rĂ©actions au coup de filet anticorruption ont Ă©tĂ© plutĂ´t positives, et le Premier ministre a reçu jeudi le soutien du chef de l’Etat BĂ©ji CaĂŻd Essebsi.

M. Essebsi “a soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© d’aller en avant” et “de mobiliser tous les moyens juridiques et matĂ©riels pour cela”, selon un communiquĂ© de la prĂ©sidence.

“Il ne faut pas que (Youssef) Chahed fasse marche arrière” car ce flĂ©au “a pris des dimensions qui menacent l’Etat”, a commentĂ© sur MosaĂŻque FM le chef de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib.

En matinĂ©e, le collectif citoyen “Manich Msamah” et le rĂ©seau Doustourna ont attirĂ© l’attention sur un projet de marina lancĂ© en 2007 sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali et, selon eux, largement entachĂ© de corruption.

Un terrain appartenant Ă l’Etat et partie intĂ©grante de la forĂŞt de Gammarth, “un des poumons de Tunis”, a Ă©tĂ© “dĂ©classĂ©” pour ĂŞtre vendu Ă un prix symbolique Ă une entreprise privĂ©e, a dit le constitutionnaliste Jaouhar Ben Mbarek (Doustourna).

Le mètre carrĂ© a Ă©tĂ© vendu très largement en-dessous des prix du marchĂ© de l’Ă©poque, a-t-il ajoutĂ©. Seule la construction d’un port et de ses dĂ©pendances Ă©tait prĂ©vue mais 249 villas de luxe ont aussi Ă©tĂ© bâties, a-t-il encore avancĂ©.

M. Ben Mbarek a dĂ©noncĂ© “les complicitĂ©s” de nombreux responsables sous Ben Ali, mais aussi depuis la rĂ©volution de 2011, qui ont selon lui tentĂ© de “couvrir” le scandale.

“Dans le cadre de la campagne de (Youssef) Chahed, que je ne peux que soutenir, je lui dis que nous y participons aussi, et qu’il faut qu’il examine ce dossier modèle”, a renchĂ©ri l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek.

(©AFP / 25 mai 2017 17h08)