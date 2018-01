La réaction spontanée du Président de la République aux propos maladroits de son homologue américain, Donald Trump, traitant certains pays africains de “pays de merde”, a été très appréciée par les internautes notamment sénégalais.

Cela dit, si ce Tweet de Macky qui a reçu hier soir plus de 7000 “Like” et plus de 5000 “Retweet”, a affolé la toile, c’est parce que les internautes ont tous remarqué la faute du Chef de l’État sénégalais, visiblement trop pressé de réagir.

Je suis choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l’Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L’Afrique et la race noire mérite le respect et la considération de tous. MS — Macky SALL (@Macky_Sall) 12 janvier 2018

“L’Afrique et la race noire MÉRITE le respect et la considération de tous”, a posté le Président Macky Sall qui n’a pas accordé dans cette phrase le verbe mériter à la troisième personne du pluriel. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les internautes y sont allés de leurs commentaires.

Par Seneweb.com

Commentaires via Facebook :