ÉTATS-UNIS – Donald Trump a affirmé ce samedi 2 décembre que son ex-conseiller Michael Flynn, inculpé la veille pour avoir menti au FBI dans l’affaire russe, n’avait rien commis d’illégal pendant la période de transition, entre la victoire du républicain et son arrivée à la Maison Blanche.

Une réaction qu’il a, comme d’habitude, publiée sur son compte Twitter. Problème, le message du président américain sur le réseau social comporte un détail que certains ont immédiatement considéré comme un aveu d’entrave à la justice.

“J’ai dû limoger le général Flynn parce qu’il a menti au vice-président et au FBI. Il a plaidé coupable de ces mensonges. C’est triste parce que ses actions pendant la transition étaient légales. Il n’y avait rien à cacher!”.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017

Donald Trump semble, avec ce message, admettre qu’il savait que son ex-conseiller à la sécurité nationale avaient menti au FBI au moment de le renvoyer le 13 février 2017.

Cela pose problème parce qu’à l’époque du départ de Michael Flynn, seul le fait qu’il ait menti au vice-président Mike Pence sur la teneur de ses échanges avec l’ambassadeur russe avait été mis en avant par la Maison Blanche.

Quelques mois plus tard, le 9 mai, Donald Trump décidait de brutalement renvoyer James Comey, le directeur du FBI qui concentrait une partie de son enquête -liée aux soupçons de collusion avec la Russie- justement sur Michael Flynn.

Dans une audition début juin devant le Sénat, James Comey avait en alors affirmé que Donald Trump tentait, avec son renvoi, de faire entrave à la justice et que le président lui avait même personnellement demandé d’enterrer l’enquête visant Michael Flynn le 14 février. Ce que le directeur du FBI avait refusé de faire.

“J’espère que vous pourrez trouver une façon d’abandonner cela, de lâcher Flynn. C’est un homme bien”, aurait dit le président à Comey dans le Bureau ovale, au lendemain du limogeage de Flynn. Trump aurait donc sommé le FBI d’abandonner une enquête sur l’un de ses proches en sachant que ce même proche était coupable d’avoir menti au FBI.

Sur Twitter, beaucoup n’en ont pas cru leurs yeux en lisant ce message de Trump qui donne donc l’impression que le président fourni un détail très compromettant.

THIS IS OBSTRUCTION OF JUSTICE. @POTUS now admits he KNEW Michael Flynn lied to the FBI. Yet Trump tried to influence or stop the FBI investigation on #Flynn. https://t.co/8JqGBxgou0 — Ted Lieu (@tedlieu) December 2, 2017

“C’est de l’entrave à la justice. Le président avoue qu’il savait que Flynn avait menti au FBI et qu’il a tout de même tenté d’influencer ou d’arrêter l’enquête du FBI sur Flynn”

This is a pretty substantial confession to essential knowledge elements of an obstruction of justice charge. https://t.co/UpQfilPVfJ — Susan Hennessey (@Susan_Hennessey) December 2, 2017

“C’est une confession assez conséquente de connaissance d’éléments liés à une entrave à la justice”

Oh my god, he just admitted to obstruction of justice. If Trump knew Flynn lied to the FBI when he asked Comey to let it go, then there is your case. https://t.co/c6Wtd0TfzW — Matthew Miller (@matthewamiller) December 2, 2017

“Oh mon dieu, il vient de reconnaître avoir fait entrave à la justice. Si Trump savait que Flynn avait menti au FBI quand il a demandé à Comey d’abandonner son enquête, alors c’est bon l’affaire est bouclée”

I’m no lawyer, but a friend of mine who’s an excellent attorney says that @realDonaldTrump just admitted to obstruction of justice – and with millions of Americans as witnesses.

👇👇👇https://t.co/uYFc4ndGcQ — Jon Cooper (@joncoopertweets) December 2, 2017

“Un ami à moi est un excellent avocat et me dit que Trump vient d’avouer avoir fait entrave à la justice, devant des millions d’Américains.”

Interrogée, la Maison Blanche a assuré que Trump faisait seulement référence à l’information de la veille selon laquelle Flynn venait de plaider coupable d’avoir menti au FBI.

