L’ancien ministre ivoirien du Tourisme, Sidiki Konaté revient aux affaires. Après plusieurs années de petite disgrâce qui l’avait éloigné du premier cercle immédiat de l’etablishment SORO, il vient d’être coopté ce jeudi Président de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Détails

Le revoilà le grand officier discret Sidiki Konaté. Il reprend du galon et du service.

Il était le dernier Mohican du clan SORO avant de s’éloigner de l’etablishment immédiat des hommes influents qui dirigent la République.

Le très gentlemen Sidiki Konaté remet le pied dans la clairière. Après plusieurs années de petite disgrâce qui l’avait poussé à s’éloigner du premier cercle influent de son ami et fidèle compagnon Guillaume SORO, Sidiki Konaté a été coopté à la tête de la Commission Sécurité et Défense à l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. L’ancien homme fort de la rébellion a pris fonction ce jeudi au sein de l’hémicycle ivoirien que préside Guillaume SORO. Son retour aux affaires et au côté de Guillaume SORO réhabilite une relation distancieuse ces temps derniers et ouvre a l’évidence des perspectives stratégiques et politiques de premier ordre dans la gestion des dossiers ultra-sensibles de la République où les lignes politiques verticales et horizontales convergent avec prudence et intelligence vers le chef de l’état, Alassane OUATTARA. Avec en toile de fond, des lignes intermédiaires et celles qui font office de seconds couteaux. La bataille de l’après OUATTARA s’annonce déjà et Sidiki Konaté devra jouer sa partition. Pas dans la jungle politico-ivoirienne mais dans la clairière des jeux d’influence à l’ombre de son mentor..

Par Ismael AIDARA

Confidentiel Afrique