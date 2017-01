Welcome! Log into your account

La République au pied du Vieux Henri Konan Bédié. Daoukro, village du patriarche est devenu le passage obligé des hauts dignitaires de l’etablishment politique pour se faire entendre et prendre des conseils. En exclusivité, Confidentiel Afrique peut révéler les derniers secrets nés des tractations de Daoukro, après la rencontre mardi dernier Bédié – Ouattara précédé du huit -clos Ouattara – Guillaume Soro juste après les législatives. Selon des confidences autorisées, le Premier ministre Kablan Duncan va quitter son fauteuil pour devenir Vice- Président. Amadou Gon Coulibaly devient le nouveau Sherpa du gouvernement. Le sémillant Guillaume Soro gardera les clés de nouveau de l’assemblée nationale, révèle une source â Confidentiel Afrique. Jeannot Kouadio Ahoussou atterrit à la tête du Sénat et Amon Tanoh devra être confirmé au poste de ministre des Affaires Étrangères. Le brillant et très discret Thierry Tanoh va prendre les commandes du Secretariat gêneral de la Présidence. Alors que Fidèle Sarasoro chef de cabinet du Président Ouattara atterrit à la tête de la Direction du cabinet présidentiel confirme une source.

