En exclusivité, Confidentiel Afrique vient d’apprendre le décès du banquier burkinabé, Ousmane SANA, qui occupait jusque-là les fonctions de Directeur général de la filiale Ivoirienne de la méga banque panafricaine Coris Bank International ( CBI ) présidée par le jeune entrepreneur burkinabé, Idrissa NASSA. M. Ousmane SANA est à la tête de Coris Bank Côte d’Ivoire depuis l’ouverture de ses guichets il y’a 3 ans sis au cœur du quartier d’affaires et administratif d’Abidjan . Selon des informations exclusives en notre possession, le Directeur général Coris Bank Côte d’Ivoire était en compagnie de sa petite famille dans la station balnéaire d’Assiné jusqu’à ce qu’il soit fauché brutalement par le destin. Ousmane SANA était réputé banquier intègre, rigoureux, accessible et très courtois. Aux dernières nouvelles, Confidentiel Afrique a appris que le PDG de la holding Coris Bank International, M. Idrissa NASSA a quitté Ouagadougou pour Abidjan pour les préparatifs du rapatriement de la dépouille sur Ouagadougou. Confidentiel Afrique affligé par cette brusque disparition du DG de CB Côte d’Ivoire, ami du Directeur Editorial Ismael AIDARA, tient à présenter ses condoléances à l’ensemble du personnel du Groupe Coris Bank International et à la famille du disparu.

