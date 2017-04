Le Président Macky SALL marque des points. Sa vision ambitieuse des projets de développement et ses réformes engagées dans le cadre du Plan Sénégal Émergent ( PSE) ont été payantes. Il vient d’être désigné au Maroc par le Comité The Road Africa Builders pour recevoir le Super Grand Prix Bâtisseur Trophée Babacar NDIAYE au côté de son homologue Rwandais, Paul KAGAME.

Confidentiel Afrique a appris auprès de sources autorisées que les Présidents du Sénégal, SEM Macky SALL et du Rwanda, SEM Paul KAGAME ont été retenus par un Comité de sélection de The Africa Road Builders – pour recevoir la prestigieuse distinction dénommée Super Prix Grand Bâtisseur Trophée Babacar NDIAYE. Les deux chefs d’état recevront ce grand Prix en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiendront en mai prochain en Inde.

Après plusieurs mois de travaux, le Comité de sélection, présidé par le mauritanien Adama WADE, Directeur de Financial Afrik, qui a pris ses quartiers à Casablanca ( Royaume du Maroc) a décidé le 18 avril 2017 de désigner les Présidents Paul KAGAME et Macky SALL, pour recevoir cette haute distinction qui récompense les chefs d’états africains visionnaires et ambitieux qui portent l’idéal de faire émerger l’économie de leurs pays à travers des réformes audacieuses orientées vers des secteurs stratégiques ( énergie, infrastructures routières, environnement des affaires). Le projet du TER ( Train Express Régional et le futur aéroport international Blaise DIAGNE ont fortement contribué au choix du Président Macky SALL à être désigné pour recevoir le Prix Babacar NDIAYE, ancien Président de la Banque africaine de développement. Ce dernier a été remplacé par le marocain Omar KABBAJ.

Ismael AIDARA

Confidentiel Afrique