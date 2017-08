Le gouvernement corrompu et rĂ©pressif de Maduro, qui affame son peuple, a commis le dimanche dernier une gigantesque fraude en alliance avec le CNE (organisme Ă©lectoral). MalgrĂ© tout, la fraude est restĂ©e Ă la vue de tout le monde, avec des images de centaines de centres de vote vides dans tout le pays, sans des queues des Ă©lecteurs, et tout avec le contexte politique d’un jour oĂą la violence rĂ©pressive a tuĂ© 16 personnes. La farce de la “Constituante de paix” est restĂ© au dĂ©couvert, en Ă©tant dimanche passĂ© le jour le plus tragique depuis qu’il y a 4 mois ont commencĂ© les protestations.

En rĂ©alitĂ©, non plus de 2 millions et demi de personnes se sont approchĂ©s aux urnes Ă©lectorales. L’abstention aurait Ă©tĂ© du 88 %. Le gouvernement, en utilisant tous les ressources de l’appareil Ă©tatique, des menaces aux travailleurs du secteur public, du chantage avec le Carnet de la Patrie et des caisses Clap, et le contrĂ´le du CNE, a affirmĂ© avoir obtenu 8.089.320 votes c’est-Ă -dire 41,54 % du cens Ă©lectoral. La donnĂ©e insolite reprĂ©sente la presque mĂŞme quantitĂ© de votes obtenus par Chávez dans les Ă©lections de 2012, et 2,4 millions de plus des reçus par le chavisme aux Ă©lections lĂ©gislatives de dĂ©cembre 2015.

Le gouvernement veut faire croire au peuple qu’il ont augmentĂ© de l’ordre de plus de trois millions de votes l’appui Ă©lectoral, au milieu de la tragĂ©die sociale la plus brutale connue par les travailleurs vĂ©nĂ©zuĂ©liens; avec un pays enfoncĂ© dans la misère, et quand le chavisme est dans son minime historique dans toutes les enquĂŞtes.

Tout le peuple travailleur est conscient que le dimanche dernier le gouvernement a rĂ©alisĂ© une fraude, avec l’objectif de faire approuver la Constituante frauduleuse, qui lui permet de se maintenir au pouvoir, de suspendre l’AssemblĂ©e Nationale, de destituer la Procureuse GĂ©nĂ©rale, de continuer d’arrĂŞter des maires et des dĂ©putĂ©s opposants, en portant aux tribunaux militaires Ă tout celui qui proteste ou critique au gouvernement, liquider les libertĂ©s dĂ©mocratiques et instaurer une dictature tout court.

Mais ainsi que la fraude est complètement restĂ©e au dĂ©couvert ce qui s’est aussi mis en Ă©vidence ce jour a Ă©tĂ© la grande disposition du peuple vĂ©nĂ©zuĂ©lien Ă continuer mobilisĂ© dans la rue contre le gouvernement. Les milliers d’habitants d’urbanisations, de zones populaires et de rĂ©gions rurales, qui subissent le châtiment des mesures Ă©conomiques d’austĂ©ritĂ© « paquetazo » que le gouvernement applique en accord avec les entrepreneurs, ont dĂ©fiĂ© Ă la GNB, Ă la PNB et aux bandes paramilitaires, ainsi qu’il a  appelĂ© Ă la MUD de ne pas faire obstacles aux Ă©lections. Les affrontements ont particulièrement ont Ă©tĂ© durs dans Táchira, MĂ©rida, Lara et Zulia, et dans la capitale dans des diffĂ©rentes zones. Ă€ beaucoup de centres de vote le matĂ©riel Ă©lectoral et les machines ont Ă©tĂ© brĂ»lĂ©s et dĂ©truits. Dans certains municipalitĂ©s des bureaux de vote ne se sont pas installĂ©es et dans d’autres les militaires chargĂ©s de la garde des centres ont Ă©tĂ© expulsĂ©s par la pression populaire.

Après que le CNE a émis ses résultats frauduleux, la MUD a été incapable de répondre fermement et d’appeler à continuer la mobilisation. Ils ont originellement convoqué

Ă une marche pour le mercredi et ils n’ont pas recommencĂ© Ă parler du thème. Quelques secteurs se dĂ©battent entre participer ou non aux Ă©lections rĂ©gionales annoncĂ©es par le CNE. Par cette raison nous devons ĂŞtre attentifs Ă n’importe quelle tentative de la MUD de nĂ©gocier ou d’arriver Ă des accords avec le gouvernement. Nous devons repousser des nĂ©gociations sur le dos du peuple. Plus de 100 morts ne peuvent pas ĂŞtre en vain. Il est clair que la MUD ne cherche pas Ă chasser Ă Maduro avec la mobilisation, mais une transition ordonnĂ©e vers un gouvernement d’unitĂ© nationale avec bureaucrates chavistes mĂ©contents, et continuer d’appliquer un paquet d’ajustement en accord avec les  transnationaux et des entrepreneurs. Le PSL considère que seulement un Gouvernement des Travailleurs et du Peuple pourra commencer Ă rĂ©soudre les problèmes qui nous affligent. Par cela, le peuple mobilisĂ© ne peut pas avoir aucune espoir avec la MUD, cela nous projette la nĂ©cessitĂ© de construire Ă la chaleur de la lutte, une alternative politique des travailleurs et du peuple indĂ©pendant du gouvernement et de la MUD.

Compte tenu de tout ce qui prĂ©cède, nous disons que la lutte n’a pas fini le 30 juillet. Elle est Ă peine commencĂ©e, et elle entre dans une nouvelle phase dans laquelle s’impose redoubler la mobilisation et la bataille dans les rues du pays au cri de : Hors Maduro! Contre la frauduleuse Constituante! Ça suffi de faim et de rĂ©pression! Maintenant il faut ignorer une ANC pour laquelle personne n’a votĂ©.

Il est nĂ©cessaire d’approfondir la conformation de comitĂ©s de dĂ©fense dans les quartiers, les communautĂ©s et les urbanisations. Dans chaque Ă©difice, dans chaque rĂ©sidence, il faut organiser des comitĂ©s pour prĂ©parer la participation dans les mobilisations de forme indĂ©pendante et autonome, et faire face Ă la rĂ©pression de la GNB, la PNB et les bandes armĂ©es du gouvernement. Nous devons faire confiance uniquement en nos propres forces. Cela est fondamental dans cette nouvelle phase de la lutte contre le gouvernement corrompu et rĂ©pressif et qu’affame le peuple. Il est nĂ©cessaire de lui donner une continuitĂ© Ă l’arrĂŞt civique en organisant et en prĂ©parant une grève gĂ©nĂ©rale, qui doit ĂŞtre assumĂ©e d’une forme dĂ©mocratique par les travailleurs dans ses centres de travail et dans les  syndicats.

Depuis le PSL nous proposons que nous devons lutter : Contre la faim et la rĂ©pression! Par un Plan Économique et Social d’Urgence! qui doit inclure de la nourriture et des mĂ©dicaments pour tous sans des restrictions et des chantages, par des salaires augmentĂ©s chaque 3 mois conformĂ©ment Ă l’inflation, pour mettre fin avec les licenciements et “suspensions” dans des entreprises publiques et privĂ©es, en dĂ©fense des libertĂ©s dĂ©mocratiques et libertĂ© des dĂ©tenus pour protester: C’est fini l’OLP ni les tribunaux militaires! Par la dissolution de la GNB et de la PNB! Contre le paiement de la dette externe et pour le pĂ©trole 100 % vĂ©nĂ©zuĂ©lien sans des entreprises mixtes ni transnationaux.

Caracas, 1 août 2013

Parti Socialisme et Liberté de Venezuela (UIT-QI)