Une imposante statue de l’ingénieur soviétique Mikhaïl Kalachnikov, inventeur du légendaire fusil d’assaut qui porte son nom, décédé en décembre 2013, a été inaugurée mardi à Moscou, les autorités saluant une arme devenue une “marque culturelle de la Russie”. En plein centre de la capitale, la sculpture en métal de plus de 7 mètres de haut représente Mikhaïl Kalachnikov tenant dans les mains un AK-47, l’arme qu’il a conçue en 1947 et qui a depuis été produite, selon certaines estimations, à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde.

Kalachnikov “incarnait les meilleurs traits de l’Homme russe: un talent naturel extraordinaire, la simplicité, l’intégrité et l’organisation”, a déclaré lors de la cérémonie le ministre de la Culture, Vladimir Medinski, qualifiant le fusil d’assaut qu’il a inventé de “véritable marque culturelle de la Russie”. Mikhaïl Kalachnikov est mort le 23 décembre 2013 des suites d’une longue maladie à l’âge de 94 ans et a été enterré avec les honneurs dans un vaste mémorial militaire près de Moscou en présence du président Vladimir Poutine et de nombreux autres hauts responsables russes.

Par 7sur7.be