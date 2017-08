Alors que Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a¬†bri√®vement¬†ravi¬†la couronne mondiale¬†√† l’√©ternel Bill Gates, un homme d’affaires am√©ricain pr√©tend que le titre de l’homme le plus riche du monde revient √† Vladimir Poutine. Et de tr√®s loin…

Riche d’une fortune estim√©e par Forbes, jeudi dernier, √† 90,5 milliards de dollars, Jeff Bezos est devenu l’espace d’une journ√©e l’homme le plus riche du monde. Tr√®s bri√®vement donc: d√®s le lendemain et la r√©actualisation des donn√©es, Bill Gates avait d√©j√† r√©cup√©r√© son titre.

200 milliards de dollars

Toutefois, selon Bill Browder, les deux hommes d’affaires seraient en r√©alit√© au coude √† coude pour la seconde place, seulement. Sur la premi√®re marche du podium, √† bonne distance, tr√īnerait en effet le pr√©sident russe et ses… 200 milliards de dollars,¬†relate le magazine Newsweek.

Bien placé pour savoir

Entendu le 27 juillet dernier par le Comit√© judiciaire du S√©nat am√©ricain, Bill Browder est le PDG de Hermitage Capital Management, une soci√©t√© de fonds d’investissement et de gestion d’actifs sp√©cialis√©e dans les march√©s russes. Il sait donc de quoi il parle,¬†pr√©cise l’hebdomadaire.

Vladimir Poutine au pouvoir

Dans les ann√©es 90, il √©tait, √† la t√™te de son entreprise, l’un des plus grands investisseurs en Russie et detenait des parts dans Gazprom et d’autres grandes soci√©t√©s dirig√©es par l’√Čtat. C’est √† cette √©poque que, selon Bill Browder, l’actuel pr√©sident russe aurait commenc√© √† b√Ętir son immense fortune. Mais son arriv√©e au Kremlin allait encore changer la donne.

Affaire Khodorkovski

L’affaire Khodorkovski, alors l’homme le plus riche de Russie, sonne le glas de la contestation politique. L’arrestation et l’emprisonnement de l’oligarque (Ioukos) confirme la toute-puissance de Vladimir Poutine, d√©sormais install√© au plus haut sommet de l’√Čtat. Selon Bill Browder, l’exemple servira √† faire chanter les autres: “50% pour Poutine” ou la prison.

Déclaration de patrimoine officielles

Selon les d√©clarations de patrimoine officielles, le pr√©sident russe ne gagnerait “que” 112.000 euros par an et ne poss√®derait qu’un modeste appartement √† Moscou. 112.000 euros ou 200 milliards? La fortune personnelle de Vladimir Poutine se situe forc√©ment entre les deux…