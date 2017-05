Le prestigieux Prix du Visionnaire en Efficacité Energétique (Energy Efficency Visionary Award) a été attribué, lundi à Washington, au Roi Mohammed VI, en consécration du leadership “exceptionnel” et “visionnaire” du Souverain en matière d’efficacité énergétique, lors du Forum Mondial sur l’Efficacité Energétique, marqué par la présence de l’ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, qui a reçu ce Prix au nom du Souverain.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Gil Quiniones, co-Président du Conseil d’administration de l’Alliance de l’Efficacité Energétique (Alliance to Save Energy, ASE), initiatrice de ce Forum mondial, a souligné que “le Maroc, qui a abrité la 22è conférence des parties à la Convention-cadre de l’ONU sur les changements climatiques, à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, se démarque par sa démarche exemplaire en matière d’énergie renouvelable, sous le leadership visionnaire de SM le Roi”.

Grâce à ce leadership Royal, a-t-il expliqué, “le Maroc a été en mesure de mettre en place une stratégie globale ayant permis une amélioration significative de l’efficacité énergétique dans le Royaume, sur la voie de la concrétisation des objectifs spécifiés dans l’Accord de Paris sur le climat”.

“Sous l’impulsion de la vision de Sa Majesté le Roi”, a-t-il poursuivi, il a été procédé à la création de l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE), avec pour but la réalisation d’un programme ambitieux portant sur une série d’objectifs en matière d’énergie propre, y compris celui d’atteindre pas moins de 25 à 30 % d’économie d’énergie à travers l’efficacité, à l’horizon 2030.

“Pour toutes ces réalisations et pour l’approche adoptée par le Maroc en matière d’efficacité énergétique, laquelle approche se distingue par son caractère résolument dirigé vers l’avenir, nous sommes ravis et honorés d’attribuer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le Prix du Visionnaire en Efficacité Energétique au titre de l’année 2017”, a souligné le co-Président de l’ASE, lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment de M. Said Mouline, Directeur Général de l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Fondée en 1977, l’Alliance de l’Efficacité Energétique est une coalition d’avant-garde bi-partisane US et à but non lucratif, constituée essentiellement d’organisations et de corporations actives dans les domaines technologique, industriel, environnemental et énergétique, outre des défenseurs des droits des consommateurs. Elle se fixe pour objectif notamment de promouvoir aux Etats-Unis et à l’international l’efficacité et la sécurité énergétiques, et un environnement plus propre, dans les différents secteurs de l’économie.

Texte intégral du Message Royal d’acceptation du Prix du Visionnaire en Efficacité Energétique

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message au Forum Mondial sur l’Efficacité Energétique suite à l’attribution au Souverain, lundi à Washington, du prestigieux Prix du Visionnaire En Efficacité Energétique (Energy Efficiency Visionary Award), dont lecture a été donnée par l’Ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui.

En voici le texte intégral:.

“Louange à Dieu,

Paix et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.

Madame Kateri Callahan, Présidente de l’Alliance de l’Efficacité Energétique,

Mesdames et Messieurs,

Il Nous est particulièrement agréable de Nous adresser à cette prestigieuse audience du “Forum Mondial sur l’Efficacité Energétique”, qui célèbre cette année son dixième anniversaire.

Ce Forum constitue une opportunité unique pour les décideurs, experts et chercheurs issus d’horizons divers, pour débattre des dernières évolutions en matière d’efficacité énergétique et partager les expériences réussies de développement de modèles énergétiques efficients et sobres en carbone.

Nous tenons, à cette occasion, à féliciter Madame Kateri Callahan, Présidente de l’Alliance de l’Efficacité Energétique, et à travers elle, tous les membres du Conseil d’Administration et du Comité Directeur de cette Alliance, pour les efforts accomplis, depuis plusieurs années, pour la promotion de l’efficacité énergétique et de ses retombées positives en termes de développement durable et de sécurité énergétique.

Nous saluons également l’initiative d’attribuer le Prix du Visionnaire en Efficacité Energétique (Energy Efficiency Visionary Award) pour distinguer les contributions exceptionnelles de personnalités ou d’organisations dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Nous sommes honoré d’être cette année le récipiendaire de ce prestigieux Prix. Nous avons tenu à l’accepter pour témoigner du vif intérêt que Nous portons à l’efficacité énergétique, dans le cadre de Notre Vision du développement socio-économique, eu égard à son rôle en matière de renforcement des droits fondamentaux des citoyens, de protection de l’environnement, de préservation de la santé publique, de réduction de la dépendance énergétique et de rationalisation du budget de l’Etat.

Ce prix, qui confirme encore une fois, le positionnement du Royaume du Maroc parmi les pays qui ont su valoriser leur potentiel en énergies renouvelables en développant des centrales électriques solaires, des parcs éoliens, des centrales hydroélectriques et introduire des mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs clés de l’économie marocaine.

Le défi qui se pose de manière pressante à notre monde d’aujourd’hui n’est pas tant de manquer de ressources énergétiques que de mobiliser les investissements indispensables en la matière. Il est, donc, nécessaire de construire les infrastructures énergétiques nécessaires et de développer des technologies alternatives.

C’est pourquoi le Royaume du Maroc œuvre constamment pour s’adapter en permanence aux mutations à venir en vue d’assurer son développement économique et social et répondre durablement à ses besoins croissants en énergie. La sécurité d’approvisionnement, la disponibilité de l’énergie ainsi que l’efficacité énergétique et la préservation de l’environnement sont les piliers de sa stratégie énergétique.

Notre engagement dans la voie de développement d’un modèle énergétique efficient et décarbonisé au bénéfice du bien-être et de la prospérité de nos citoyens s’appuie prioritairement sur la montée en puissance des énergies renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétique.

Ainsi, à l’occasion de la COP 21, Nous avons donné une forte impulsion au développement des énergies renouvelables pour porter leur part de 42% en 2020 à 52% en 2030. Egalement, dans le cadre de Notre vision énergétique 2030, Nous avons hissé l’efficacité énergétique au rang de priorité, en tant que mécanisme efficient permettant d’économiser les ressources énergétiques, d’en assurer la conservation et d’en rationaliser la consommation.

Quelques années seulement après son lancement, le nouveau modèle énergétique marocain a porté ses fruits avec l’installation de nouvelles capacités d’énergies renouvelables, notamment solaires, éoliennes et hydrauliques et le lancement d’une batterie d’actions ciblées visant la rationalisation de la consommation énergétique.

Nous multiplions nos efforts pour changer profondément nos modes actuels de production et de consommation d’énergie, pour les rendre efficients, efficaces et viables.

Afin de traduire dans les faits Notre volonté de soutenir les programmes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, Nous avons entrepris des réformes législatives et réglementaires nécessaires pour institutionnaliser les dispositifs pertinents de modernisation de notre secteur énergétique.

L’efficacité énergétique constitue, aujourd’hui avec les énergies renouvelables, une nouvelle révolution dans le secteur énergétique de par l’évolution technologique qui assure une corrélation entre ces deux composantes. Elles devraient être intégrées et prises en considération dans les décisions d’investissement et de choix technologique dans l’ensemble des secteurs clés et gros consommateurs d’énergie, notamment l’industrie, le bâtiment, le transport, l’éclairage public et l’agriculture.

Notre engagement dans ce domaine s’étend au-delà du territoire marocain, et s’est matérialisé de manière concrète par les actions et les projets que Nous avons lancés, dans le cadre de partenariats gagnants-gagnants, particulièrement avec nos pays frères africains.

Cet engagement a été également perceptible à l’occasion de la COP 22, organisée avec succès à Marrakech et marquée par l’organisation à Notre initiative du Sommet Africain de l’Action pour harmoniser l’action du continent pour un développement sobre en carbone.

Nous réitérons, à cette occasion, Notre engagement constant au niveau national, régional et continental, à déployer tous les efforts pour favoriser un climat de développement durable de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’innovation technologique et des métiers verts en général.

Je vous remercie.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wa barakatouh”.