Quoi qu’on dise, Yahya Jammeh a préparé lui-même sa chute. Etait-il obligé de reconnaître les résultats des urnes. Rien ne l’empêchait de tripatouiller comme l’ont fait ceux de là-bas. Peut-être qu’il y aurait eu des contestations mais tout aurait pu se calmer après et il se serait rassis sur son trône comme l’un ou l’autre de ce côté de l’Afrique. Sa naïveté vient du fait que lui-même il a reconnu les résultats et mieux, il a appelé Adama Barrow pour le remercier et après il se rebiffe. Inimaginable parjure et ce qui devait arriver arriva. Il a été contraint de quitter sous les pressions diplomatiques et militaires de la CEDEAO et de la communauté internationale.

L’implication énergique de la CEDEAO a été nécessaire car c’est la preuve que les peuples peuvent prendre leur destin en main. L’Afrique de l’Ouest prouve qu’elle est mature et sait se montrer en garanti de la démocratie. Si d’autres regroupements régionaux d’Afrique pouvaient prendre en exemple la CEDEAO, la confiance des peuples en eux serait renforcée. Mais malheureusement, en d’autres lieux, le suffrage des peuples est bafoué, détourné et des mensonges sont honteusement montés pour travestir le résultat des votes.

L’Afrique occidentale n’a pas de problèmes d’alternance parce que la voix des peuples est respectée, les constitutions ne sont pas modifiées et l’alternance va toujours mieux. Il faudrait que l’attitude de la CEDEAO fasse tache d’huile, il faut qu’elle soit pérennisée pour que le jour où ce serait un pays plus important territorialement, économiquement, militairement, politiquement, que la même cause produise le même effet. Cette entreprise doit demeurer pour que les détracteurs cessent de croire que c’est parce que la Gambie est un Etat faible.

MM. DEMBELE