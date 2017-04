Alhousseini Abba Maïga est le 4ème vice-président du parti Fare «An Ka Wuli» ; ses camarades des sections de Bamako l’ont désigné comme celui qui portera les couleurs des Fare pour les élections régionales prochaines. Dans cette interview, il parle de la grève illimitée des syndicats de la santé qui a occasionné plusieurs morts, l’inaction des autorités face à cette situation, surtout le silence du président de la République.

Quel est le rôle d’un coordinateur FARE du district de Bamako ?

Alhousseini Abba Maïga : Le coordinateur comme son nom l’indique est le trait d’union entre le SEN -Secrétariat exécutif national- et les structures du parti dans la région. Il est chargé de porter l’information, de faciliter la communication et de donner plus de visibilité aux actions du parti au niveau régional. Il doit également soutenir, appuyer et accompagner les sections de sa région afin d’impulser la dynamique nécessaire à la vitalité du parti.

Après les municipales, les élections régionales s’approchent. Est-ce que les FARE sont partants ?

Évidemment!!! Nous serons de toutes les batailles électorales. Je dois même vous annoncer que mes camarades des sections de Bamako m’ont fait l’honneur de me désigner comme celui qui portera les couleurs des FARE pour les élections régionales prochaines. Nous travaillons en ce moment à constituer notre liste et le processus de renouvellement de nos structures est en cours. Espérons que le gouvernement tienne l’agenda, car avec celui-ci il faut s’attendre à tout, sinon de notre côté, nous travaillons sérieusement et sereinement sur le terrain pour parer à toute surprise. Ce même travail est en train d’être fait dans les autres régions du pays. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais nous travaillons à les corriger au plus vite. Nous sommes un parti jeune qui a déjà fait ses preuves, mais qui a encore beaucoup de défis à relever dans un contexte politique national marqué par l’incertitude et le flou, avec des réformes conduites souvent sans vision d’ensemble et à la hâte.

Cela fait bientôt un mois que les syndicats de le santé observent une grève illimitée, quel est le point de vue des FARE sur cette grève ?

Pour vous dire la vérité, je ne suis pas choqué, je suis enragé par cette situation. Je n’arrive toujours pas à comprendre que le président de la République ne prenne pas en main, lui-même, cette question. Cela fait un mois que des Maliens meurent dans nos hôpitaux, faute de soins. Je ne rentrerai pas dans le débat sur la légitimité des revendications des personnels de santé, ce n’est pas à moi de faire ça. Mais une chose paraît évidente : la fuite en avant du gouvernement face à ce problème. Quand on gouverne un pays, à défaut d’anticiper les problèmes, au moins on y fait face. Ceci est valable pour les médecins mais aussi pour toutes les autres corporations qui revendiquent des choses. Un ami m’a dit hier que le président ne se préoccupe pas de cette question car lui il se soigne en France (rires).

Actualité oblige, les FARE sont de l’opposition, mais vous n’avez pas participé à la CEN, alors que certains partis y ont pris part.

Se référer à la déclaration du NPP (Nouveau pôle politique de la gauche républicaine), dans cette déclaration notre position est bien exposée.

Avez-vous un mot de la fin ?

Vous savez, prions tous pour que ce régime termine son mandat sans entraîner le pays dans le chaos, et préparons-nous à devenir une alternative crédible et salutaire pour notre pays. C’est en tout cas ce sur quoi nous travaillons au niveau des FARE. C’est pourquoi nous nous évertuons à rehausser le débat sur des sujets qui pourraient nous aider à sortir de cette impasse : la nécessaire refondation de notre système. Nous vivons dans un pays qui est complètement bloqué car le système ne fonctionne plus. Alors, réfléchissons ensemble à un système alternatif avant que ce soit trop tard.

Réalisé par Kassim TRAORE