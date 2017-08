Il s’appelle Boubacar Dabo. C’est lui qui a Ă©tĂ© classĂ© premier national au BaccalaurĂ©at, session de juin 2017, avec une moyenne de 18, 10 dans la sĂ©rie sciences exactes. Il fallait le rencontrer pour comprendre que son exploit n’est pas un fait du hasard. Le jeunot revient sur les bons moments de sa vie, tout en jetant un regard prospectif sur son avenir. Entretien.

Aujourd’hui : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Boubacar Dabo : Je m’appelle Boubacar Dabo, fils de Mamadou ChĂ©rif Dabo et Marie ThĂ©rèse Coulibaly. J’ai 18 ans et j’ai fait le baccalaurĂ©at en sĂ©rie sciences exactes au lycĂ©e privĂ©e Mama Thiam de l’Hippodrome.

Quelles sont les qualités que vous vous reconnaissez dans la vie courante ?

Les plus dĂ©terminantes sont : le courage, la dĂ©termination, la solidaritĂ© au lieu de la rivalitĂ©. J’aime partager et je prĂ©fère apprendre et faire apprendre les autres. Bref l’Ă©gocentrisme n’est pas de mon genre. Je suis très actif dans le bĂ©nĂ©volat, le service communautaire, tout en prenant des initiatives.

L’histoire retiendra que vous ĂŞtes le premier national au baccalaurĂ©at. Quand vous avez reçu l’information, quelle a Ă©tĂ© votre rĂ©action ?

Cela m’a fait plaisir. J’ai reconnu ma valeur intrinsèque après tant d’efforts. Au-delĂ , je me suis senti honorĂ© pour avoir Ă©tĂ© fĂ©licitĂ© par tout le Mali. J’ai pu reconnaitre cette chaleur entre Maliens. C’est-Ă -dire qu’on reconnait entre nous la valeur et l’effort des uns et des autres. Cela est important.

Qui est cette personne que vous n’ĂŞtes pas prĂŞt d’oublier pour vous avoir apportĂ© la nouvelle ?

C’est mon professeur de Maths de la 11ème AnnĂ©e, Almame TraorĂ©, qui m’a informĂ©. Il est venu nous trouver dans la cour de notre Ă©tablissement pour dire que j’ai eu la mention excellente. Après, il m’a annoncĂ© la bonne nouvelle avant mĂŞme de proclamer les rĂ©sultats du lycĂ©e. Vous avez raison de dire que je n’oublierai jamais mon professeur de Maths. Il fait dĂ©sormais partie de mon histoire.

Quelle est votre méthode de travail ?

Ma mĂ©thode de travail est simple. J’aime lire, m’informer. Parallèlement Ă la lecture, je me donne aux Ă©tudes avec des sĂ©ances d’exercice en groupe. En solitaire aussi, je cherche toujours Ă satisfaire ma curiositĂ© par tous les canaux qui sont Ă ma disposition, pour faciliter ma comprĂ©hension et assoir mon intelligence.

Quelles sont vos matières préférées ?

Mes matières prĂ©fĂ©rĂ©es demeurent les maths, la physique, la chimie, la biologie, les matières sur l’Ă©conomie, les finances, la comptabilitĂ©.

Quel est le secret de votre réussite ?

C’est l’effort. A l’Ă©cole on nous a toujours dit que le succès est au bout de l’effort. La diffĂ©rence entre ceux qui rĂ©ussissent et les autres ne peut se situer qu’aux niveaux du courage et de l’effort. Parfois, je me trouve Ă l’Ă©cole tout seul. Ce qui inquiĂ©tait beaucoup mes parents qui craignaient un surmenage. Mais je les ai rassurĂ©s du bien-fondĂ© de mon engagement, soutenu par des moments de repos. J’aime les sciences et je me donne les moyens d’y rĂ©ussir.

Vous avez maintenant le BAC en poche, quelles sont vos orientations par rapport Ă l’avenir ?

Je voudrai me spécialiser dans le domaine de la télécommunication.

Comme on le dit, il est plus facile d’atteindre le sommet que de s’y maintenir. Qu’est-ce que vous comptez faire pour rester au sommet ?

Après un tel exploit, je n’ai plus droit Ă l’erreur. Il s’agira pour moi de chercher Ă savoir ce que je ne sais pas jusque-lĂ . C’est un challenge qu’il faut relever. Comment ? C’est lĂ toute la question. Et seul le travail est source d’indĂ©pendance. Bref, je doublerai d’efforts pour ne plus chuter.

Quels conseils et orientations Ă vos cadets ?

Notre gĂ©nĂ©ration est très distraite. Or nous avons bĂ©nĂ©ficiĂ© des canaux qui devraient nous permettre d’exploiter les recherches. Malheureusement, nous utilisons toutes ces opportunitĂ©s dans le mauvais sens. Pour revenir Ă votre question, je demande Ă mes cadets plus de persĂ©vĂ©rance, plus de courage et surtout avoir toujours Ă l’esprit la citation selon laquelle “ aide-toi, le ciel t’aidera “. C’est-Ă -dire qu’aucun bon rĂ©sultat n’est gratuit ou alĂ©atoire. Donc mes cadets doivent avoir plus de volontĂ© pour bien rĂ©ussir.

                         Propos recueillis par O. Roger Sissoko