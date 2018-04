En mission politique à Bamako, le week-end passé, l’opposant togolais Fulbert Attisso du parti « Le Togo autrement » a accepté répondre à trois questions sur sa rencontre avec la communauté de ses compatriotes au palais de la Culture, hier dimanche 8 avril. Il exhorte les Togolais du Mali à se montrer solidaire aux manifestations contre le pouvoir togolais.

MALI-HORIZON : Vous êtes le Président national du parti politique Le Togo Autrement, membre de la Coalition des 14 partis politiques qui luttent contre le régime de Faure Gnassingbé. Qu’est-ce que vous vous revendiquez?

Fulbert Attisso : La Coalition des 14, dont mon parti est membre, luttent pour que le Togo connaisse l’alternance politique. Vous savez sans doute que le Togo est le seul pays qui n’a pas connu d’alternance au sein de la Zone CEDEAO depuis plus de 50 ans. Ce pays est dirigé par une dynastie familiale depuis plus de 5 décennies. La gouvernance est une catastrophe, l’Etat de droit n’existe pas et les droits de l’Homme sont violes. Les populations sont lasses d’être régentées par une minorité qui pillent les ressources du pays et prend le pays en Otage. La Coalition des 14 s’est constituée pour porter les aspirations des populations togolaises au changement. Pour ce faire elle exige le retour à la Constitution de 1992, celle que le Togo s’est donne au début du processus démocratique et que Gnassingbe Eyadema a dénaturé à son profit, en sautant le verrou de la limitation des mandats, la révision du cadre électoral, pour que les élections soient désormais transparentes, le déverrouillage des institutions, qui sont sous la botte du régime, et le vote des Togolais de la diaspora.

Vous avez entamez un dialogue avec le parti au pouvoir, Où en êtes-vous?

Le dialogue sous la facilitation du Ghana stagne. Il achoppe sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Pour la coalition, le chef d’Etat du Togo va finir son 3eme mandat en 2020, il n’est plus question qu’il soit à nouveau candidat. Le parti au pourvoir dit que son champion doit être absolument candidat. Le président de la République du Ghana, Nana Akufo Addo, a été oblige, face aux positions tranchées, de suspendre le dialogue. La Coalition attend la reprise, tout en soulignant que sa position ne variera pas sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Les choses de réussite de ce dialogue qui a commencé depuis le 15 février sont bien minces

Vous êtes au Mali où vous avez rassemblé les Togolais au palais de la Culture (dimanche 8 avril). Qu’en est-il ?

Vous savez que depuis le 19 Aout 2017, date à laquelle la lutte est entrée dans sa phase de croisière, toutes les diasporas togolaises manifestent. Le Mali abritant une diaspora togolaise importante, il est important que nous venions lui apporter les informations du pays et surtout que nous l’exhortions à soutenir la lutte a l’intérieur. Je suis venu rencontrer la diaspora togolaise au Mali, l’écouter et l’organiser, afin qu’elle soit une force de soutien de tous genres à la coalition.

B SEGBEDJI

Commentaires via Facebook :