Issa Soumaré est élu sous les couleurs du parti Rassemblement pour le Mali, parti au pouvoir, scrutin du 20 novembre 2016 comme maire de la commune rurale de Tafacirga. Sa commune est située à près de 105 Km de la ville de Kayes. Elle est un point de départ par excellence des immigrants. Sa diaspora joue un rôle inestimable dans le développement socio-économique de la zone. Malgré tout, la commune rurale deTafacirga est sous développée. Il n’y a pas d’infrastructures. Nous avons approché l’édile pour comprendre comment il compte s’y prendre. Lisez l’interview du maire de la commune rurale de Tafacirga.

Mali Sadio : Une présentation aux lecteurs?

Issa SOUMARE: Je m’appelle Issa SOUMARE, maire de la commune rurale de Tafacirga.

Mali Sadio : Comment se porte la commune rurale de Tafacirga?

Issa SOUMARE: La commune se porte relativement bien dans la mesure où il y a le vivre ensemble, la paix, la cohésion sociale, l’entraide, la solidarité, l’amour du prochain. Les habitants de la commune rurale de Tafacirga vivent en parfaite harmonie et en symbiose.

Mali Sadio : Parlez-nous un peu de votre commune?

Issa SOUMARE: La commune rurale de Tafacirga est située dans la sous –Préfecture d’Ambidédi, cercle de Kayes. Elle se trouve à l’extrême l’ouest de la région de Kayes et occupe une position stratégique de par sa situation géographie frontalière avec deux pays, la Mauritanie et le Sénégal. Elle est limitée : au nord par le fleuve Sénégal qui la sépare de la République Islamique de Mauritanie, à l’ouest par la Falémé, un affluent extraordinaire du fleuve Sénégal, frontière du Mali et du Sénégal, à l’est par la commune rurale de Sony et au sud par la commune rurale de Fégui.

La commune rurale de Tafacirga comprend six villages à savoir : Tafacirga, chef-lieu de commune, Gouthioubé, Goundiam, Sangalou, Ségala et Kotéra. Elle a une population estimée à 11. 119 habitants composés essentiellement de Soninkés, de Bambara, Peulhs etc.

Les activités principales sont entre autres : l’agriculture, l’élevage, la pêche, le petit commerce, l’artisanat etc.

La commune rurale de Tafacirga est une commune d’immigration par excellence.

Elle a un climat typiquement sahélien.

Notre commune regorge des ressources naturelles extra ordinaires. La terre est fertile chez-nous.

Mali Sadio: Pourtant vous avez des difficultés. Ce sont lesquelles ?

Malgré toutes ces potentialités, la commune rurale de Tafacirga est confrontée à des problèmes cruciaux pour faire face à son développement.

Ces problèmes sont entre autres : l’absence totale d’infrastructures. Pendant l’hivernage deux rivières rendent la route impraticable. On est obligé d’emprunter la voie fluviale pour se rendre dans notre commune ; absence des services sociaux de base, la non modernisation de l’agriculture ; pas de maîtrise d’eau à travers les retenues ; manque d’encadrement des paysans et éleveurs ; non aménagement des espaces cultivables ; insuffisance des points d’eau potable ; problème de vaccination des animaux ; manque d’infrastructures sportives ; faible niveau de formation des membres des comités de gestion scolaire ; inexistence de maison d’accueil ; pas de mesures d’accompagnement de la convention locale de gestion des ressources naturelles transfrontalières ; manque de plan d’organisation de secours communal ; manque de source d’électricité ; manque de source d’information ; dégradation des structures de santé existantes ; inexistence de marché hebdomadaire ; inexistence de banque de céréale et la dégradation de l’environnement malgré le reboisement d’un hectare (1ha) par village chaque année.

Ma commune souffre de tous ces maux qui freinent son développement, son progrès.

Mali Sadio : Votre mot de la fin?

Issa SOUMARE :Je lance un cri de cœur aux plus hautes autorités du Mali, aux partenaires techniques et financiers, aux personnes de bonne volonté de penser à la commune rurale de Tafacirga. Elle nécessite un secoursurgent. En période d’hivernage, se rendre dans notre commune c’est la croix et la bannière. La commune a besoin de ponts de cloisonnement pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Je remercie tous les leaders du RPM en général et les populations de la commune rurale de Tafacirga en particulier qui ont placé leur confiance en moi en me désignant comme maire qu’ils en soient remerciés.

Pour terminer, je leur demande de soutenir toujours, d’aider, d’accompagner de notre chère commune.

Propos recueillis par Mamadou Sissoko