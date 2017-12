En sa qualité de premier responsable de la CMDT en 3ème, Ishaga Thiam et l’ensemble de ses collaborateurs ont préparé l’arrivée et la visite de l’usine de Koumantou par le Chef de l’Etat. Lisez l’interview.

Le Pouce : L’usine de Koumantou a été visitée par le président de la république. On peut savoir la lecture que vous faites de celle ci ?

Ishaga Thiam : « Une grande fierté pour moi de recevoir le président de la république, chef de l’Etat, SEM Ibrahim Boubacar Keita, pour une visite guidée et commentée au niveau de notre usine. Depuis l’accession du président à la magistrature suprême, on a constaté que la production d’année en année connait un accroissement. Cela s’explique par les engagements pris par lui, vis-à-vis de la filière, notamment la subvention des intrants agricoles, la subvention du matériel. Ces actions ont été salutaires et ont permis de booster notre production cotonnière. Le chef de l’Etat , vous le savez, accorde une importance particulière à la filière coton. La filière joue un grand rôle dans notre économie nationale en termes de recettes d’exportation. Les producteurs et surtout les travailleurs de la CMDT très honorés, ont accueilli le président de la république. Il a été accueilli à l’entrée de la ville par les tracteurs qui ont été de beaucoup dans nos performances. A koumantou, nous avions montré au chef de l’Etat le savoir-faire de notre compagnie. On est très satisfait de cet honneur fait à la CMDT. Cette visite a été l’occasion de soumettre au président certaines doléances. Le Chef de l’Etat a apprécié à sa juste valeur le travail que nous avions abattu au niveau de l’usine de Koumantou. Il est reparti très satisfait ».

Le Pouce : Qu’en est-il de la campagne dans votre filiale ?

Ishaga Thiam : « Cette année le démarrage a été un peu difficile. Malgré tout, on s’attend à une production record. Dans la filiale sud, nous avons une projection de 280 000 tonnes contre une réalisation de 261 000 tonnes. On est en train de prendre beaucoup de dispositions en amont pour pouvoir égrener ce coton. Le 20 octobre, on a commencé l’égrenage. A ce jour, on est autour de 45 000 tonnes environ entrées usine et égrenées. La filiale Sud est en avance par rapport à l’année dernière. Par rapport à la production attendue, les recettes que les producteurs vont avoir cette année, nous l’avions estimé à 71 milliards. Ce montant va être distribué comme recettes coton auprès des producteurs. Vous conviendrez avec moi, que le coton est le moteur de développement de l’agriculture. Au niveau des céréales, n’eut été la période difficile du mois d’août avec des poches de sécheresse, notre filiale pouvait faire un record en termes de production céréalières. Nous comptons sur 800 000 tonnes de céréales sèches cette année qui va dégager un excèdent céréalier de près de 250 000 tonnes. Si on valorise cela, on n’est pas loin de 25 milliards. Ce que la CMDT va injecter dans la région de Sikasso tourne autour de 100 milliards. Nous contribuons à notre façon à la concrétisation du programme présidentiel ».

Le Pouce : Parlons de l’accueil réservé au chef de l’Etat ?

Ishaga Thiam : « Je suis à Sikasso depuis 30 ans, je n’ai jamais vu un tel accueil, un tel monde. C’est une première. Cela dénote de la popularité du président de la république. Cette ferveur populaire est consécutive de la grande sensibilisation de toute une population qui a fait de cette visite une question d’honneur. Le chef de l’Etat a été accueilli à bras ouverts par les producteurs venus massivement avec leurs tracteurs. Sans ces tracteurs, la campagne allait être difficile ».

Le Pouce : Sur les 706 000 tonnes annoncées, quelle est le quota de votre filiale ?

IshagaThiam :« Notre filiale à la plus grosse part. J’avoue que c’est 40 % de la production. Nous, c’est 280 000 tonnes sur les 706 000 tonnes qui représentent 40%. C’est la plus grosse filiale en termes de production. Les gens parlent beaucoup de Koutiala mais, nous de la filiale Sud, voudrions transformer Sikasso en capitale du coton. Depuis un certain temps, la grosse production se trouve à Sikasso. Nous produisons beaucoup plus que Koutiala. Il y a près de 50 000 tonnes en termes de prévisions entre Sikasso et Koutiala. Si nous sommes à 280 000, Koutiala est à 230 000 tonnes. Notre ambition, c’est de faire de Sikasso la capitale du coton ».

Entretien réalisé à Sikasso

Par TiémokoTraoré

