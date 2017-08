Le torchon brûle entre le Syndicat national des Travailleurs de l’Administration d’Etat (SYNTADE) et le Gouvernement. Et pour cause, l’adoption d’une loi concernant l’enrichissement illicite. A cet effet, nous avons approché le secrétaire général de la section de l’Administration générale du SYNTADE, Khêfing Kanté, non moins secrétaire général du comité syndical de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi(ANPE). Selon lui, cette loi entrave certaines dispositions de la liberté syndicale et viole le droit de la défense du travailleur pourtant reconnu par des conventions internationales. Nous vous proposons son commentaire sur la question :

« Le discours de la presse sur la position du SYNTADE par rapport à l’enrichissement illicite ne m’a pas plu. Parce que, journalistes que vous êtes, vous devez mieux vous investir pour savoir les raisons d’une telle désapprobation de la part de nous syndicalistes. En ma qualité de syndicaliste au service de mon Etat, je ne peux pas m’opposer à une loi de la République, parce que nous sommes avant tout des serviteurs de cet Etat. Aussi, voudrais-je rappeler que nous ne devons plus être stigmatisés dans la l’application de cette loi. Nous ne combattons pas l’esprit de la loi, mais simplement et vigoureusement, nous dénonçons certaines dispositions qui entravent notre liberté syndicale en rappelant que le Mali a ratifié des conventions qui protègent les droits des travailleurs. Cette loi fait la promotion de la délation, viole pour nous le droit à la défense. Elle remet en cause le principe de la rétroactivité. Elle inverse la preuve, car, au lieu que celui qui accuse fournisse les preuves de la délation, on voudrait le contraire. Nous sommes dans une démocratie et nous voulons qu’elle règne dans le respect de nos droits fondamentaux ».

Propos recueillis par Jean Goïta