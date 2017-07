Le doyen Mamadou Diarra est une archive vivante du journal Podium, pour avoir Ă©tĂ© collaborateur extĂ©rieur, animateur et rĂ©dacteur-en-chef. Ce qui fait de lui une encyclopĂ©die. L’homme, malgrĂ© son âge, se rappelle de tous ces Ă©vĂ©nements qui ont marquĂ© sa carrière aux cĂ´tĂ©s des frères Drabo. L’ancien professeur qui nous a enseignĂ© les Maths -Physique Ă l’Ă©cole fondamentale de Darsalam, revient sur sa vie au journal Podium.

Aujourd’hui : Quand est-ce que vous êtes venu au journal Podium ?

Mamadou Diarra : Je suivais le journal de très près, mais j’ai commencĂ© Ă travailler en 1981, Ă l’initiative des frères Drabo. Nous nous sommes connus au lycĂ©e et dĂ©jĂ ils savaient ma passion pour le football. En 1984, j’ai carrĂ©ment rejoint l’Ă©quipe du journal, Ă la suite d’un dĂ©tachement au ministère de la Communication. Ma première sortie date de 1982 Ă l’occasion du match Vita Club du ZaĂŻre -Djoliba AC. Par la suite, j’ai fait soixante-quinze sorties internationales avec l’Ă©quipe nationale et les diffĂ©rents clubs, avec Ă la clef deux CAN : Alger 1990 et Tunis 1994. Vous comprendrez par lĂ qu’après mon dĂ©tachement, j’Ă©tais le journaliste chargĂ© de football, surtout que Podium ne manquait pas de spĂ©cialitĂ©s, par rapport aux diffĂ©rentes disciplines sportives. C’est-Ă -dire que chaque journaliste avait son domaine d’intervention.

Quels ont été vos meilleurs souvenirs au journal Podium ?

A Podium, je n’ai eu que de bons souvenirs Ă travers tous ces voyages, au cours desquels nous avons rencontrĂ© de grandes personnalitĂ©s. Le seul acte que je pourrais Ă©tiqueter de la mention mauvais souvenir est cette agression d’un policier sur ma personne, quand j’ai voulu rejoindre les vestiaires. C’Ă©tait lors d’un match qui opposait le Djoliba Ă l’As Biton de SĂ©gou. BlessĂ© dans mon orgueil, parce qu’en rĂ©alitĂ© je n’ai rien fait au type, je voulais immĂ©diatement rĂ©agir. Mais des gens m’ont retenu. Sinon que nous avons souffert de racisme en AlgĂ©rie, en Egypte, pas au Maroc ou en Tunisie, mais de sectarisme en Sierra Leone et au LibĂ©ria.

Quel a Ă©tĂ© l’apport de Podium dans la promotion sportive au Mali pendant sa pĂ©riode de vie ?

Podium a aidĂ© les clubs maliens Ă se qualifier vis-Ă -vis des instances sportives. En 1984, en Coupe Ufoa, le Stade malien de Bamako a Ă©tĂ© battu au match aller par Evency Eleven du LibĂ©ria, par 3 buts Ă 0. Sur place, les enquĂŞtes de l’Ă©quipe de Podium ont permis de savoir que l’Ă©quipe libĂ©rienne a fait Ă©voluer deux joueurs mercenaires Sierra-LĂ©onais. J’ai dit Ă mon confrère de les photographier. Et après, j’ai appelĂ© Yacouba TraorĂ© dit Yacoubadjan, en sa qualitĂ© de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Stade malien, pour lui dire ce qui se tramait. Et en consĂ©quence, je l’ai convaincu de porter une rĂ©serve, avec les photos des deux joueurs mercenaires. Les dirigeants du Stade n’ont pas tardĂ© de motiver la rĂ©serve avec la somme de 1 500 Dollars. Dieu merci, avant le match retour, la sentence est tombĂ©e. Les LibĂ©riens ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©s. Le Djoliba et le RĂ©al de Bamako sont tombĂ©s dans la mĂŞme situation et Podium a contribuĂ©Â pour les mettre dans leurs droits.

Pourquoi Podium Ă©tait sans Ă©tat d’âme dans ses analyses ?

La raison est toute simple. Nous Ă©tions convaincus de ce que nous Ă©crivions. Mieux nous n’Ă©tions pas liĂ©s aux argentiers de l’Ă©poque. Tous les prĂ©sidents de clubs Ă©taient de grands richards, mais nous n’avons jamais pris de l’argent avec qui que ce soit.

Dans vos expériences à Podium, avez-vous des anecdotes ?

A Podium les anecdotes sont nombreuses. Mais je me rappelle de ce match oĂą l’As RĂ©al a battu le Djoliba par 3 buts Ă 1. Gaoussou Drabo n’a pas manquĂ© de mots pour commenter cette victoire des Scorpions, avec un titre “Quand le RĂ©al noue avec le bon principe”. Tiecoro Bagayoko n’a pas apprĂ©ciĂ© l’article et l’affaire est remontĂ©e au ministre de la Communication. Des mises en garde fermes ont Ă©tĂ© faites aux journalistes de Podium. Ceux-ci devaient doser leurs plumes. Tiecoro a voulu mĂŞme que Podium soit fermĂ© et que les journalistes soient cadrĂ©s. Parce qu’ils Ă©chappaient au contrĂ´le des canaux du ComitĂ© militaire de libĂ©ration nationale (Cmln). Le père de notre confrère Mamadou KouyatĂ© dit Jagger, feu Cheick KouyatĂ©, s’est opposĂ© au “black-out” du Cmln. A l’Ă©poque, Podium ne dĂ©fendait pas un football dĂ©fensif.

Comment Podium a-t-il disparu ?

En un moment donnĂ©, Podium a Ă©tĂ© victime du manque de personnel. J’Ă©tais seul rĂ©dacteur après le dĂ©part de Jagger et nous Ă©tions obligĂ©s d’utiliser les ressources jusqu’aux chefs. C’est dans ces conditions que j’ai fait appel aux jeunes Souleymane Bobo Tounkara, Modibo Nama TraorĂ© et feu Saloum Badiaga, parce qu’il n’Ă©tait pas bon que le journal soit Ă©crit par une seule personne.

Entre temps, il y a eu des Ă©vĂ©nements malheureux: l’AssemblĂ©e nationale a Ă©tĂ© incendiĂ©e, les Ă©coles ont Ă©tĂ© fermĂ©es. L’actualitĂ© politique dominait sur le football. Finalement, Podium est mort en Avril 1994, juste après la CAN de Tunis de 1994.

Est-ce que vous avez des regrets par rapport Ă la disparition de Podium ?

Evidemment que nous avons des regrets par rapport Ă la disparition du journal Podium. Un journal est toujours crĂ©Ă© pour se pĂ©renniser. Nous avons exercĂ© le mĂ©tier de journaliste jusqu’au sacerdoce. La logique voudrait bien que le journal soit lĂ , avec le mĂŞme engouement, les mĂŞmes objectifs. Mais hĂ©las !….

Propos recueillis par

O. Roger Sissoko